17 Yıl Sonra Setlere Dönen Yasemin Ergene'den Samimi İtiraflar: "Hayatımı Sosyal Medyada Yaşamıyorum!"

17 yıl sonra setlere dönen Yasemin Ergene Alem Dergisi'ne konuk oldu. Ünlü oyuncu "Hayatımı sosyal medyada yaşamıyorum, sade olanın gücüne inanıyorum" dedi.

17 Yıl Sonra Setlere Dönen Yasemin Ergene'den Samimi İtiraflar:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-09-2026 10:26

Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan ve hayranlarının heyecanla beklediği 17 yıllık aranın ardından yeniden setlere dönmeye hazırlanan sevilen oyuncu Yasemin Ergene kariyerinde yepyeni bir döneme adım atıyor. Alem Dergisi için kamera karşısına geçen ve çarpıcı pozlar veren ünlü oyuncu hem özel yaşamı hem de sosyal medya kullanımı hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Doğal ve Sade Olanın Gücüne İnanıyorum

Hayatının bu döneminde seçimlerini çok daha bilinçli yaptığını belirten Yasemin Ergene geçmişe kıyasla bakış açısının değiştiğini ifade etti. Daha gözlemci bir yapıda olduğunu vurgulayan başarılı oyuncu "Daha gözlemciyim doğal ve sade olanın gücüne inanıyorum" sözleriyle duruşunu özetledi. Güzellik algısının da zamansız bir çizgide ilerlediğini belirten Ergene "Güzellik benim için fiziksel değil insanın tavrı ve kendini taşıma biçimi" diyerek dikkat çekici bir değerlendirmede bulundu.

Güzel Anları Gösterdiğim Bir Alan

Sosyal medya platformlarını aktif olarak kullanmasına rağmen özel hayatını göz önünde yaşamamaya özen gösterdiğini belirten ünlü isim dijital dünya hakkındaki düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

"Hayatımı sosyal medyada yaşamıyorum. Sosyal medya sadece güzel anları gösterdiğim bir alan. Kullanmayı seviyorum ama hayatımın tamamını orada geçirmiyorum. Yapılan eleştirilere de açığım yapıcı olanı dikkate alır haklılık payı varsa üzerine düşünürüm."

Dengeli ve olgun duruşuyla her zaman takdir toplayan Yasemin Ergene'nin setlere dönüş heyecanı ve yeni projeleri magazin kulislerinde şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

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