Ali Ağaoğlu'nun Bebek Sevinci Pahalıya Patladı!

İş insanı Ali Ağaoğlu özel yaşamındaki mutlu gelişmeyle gündeme geldi. Yaklaşık 3,5 aylık hamile olduğu konuşulan sevgilisi Bige Yıldırımer için Bodrum'da özel bir kutlama organize eden Ağaoğlu'nun hem heyecanı hem yaptığı jest uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.

Yoğun iş temposuna kısa bir ara veren ünlü iş insanı sevgilisiyle birlikte Bodrum'un Güllük bölgesinde tatil yapmayı tercih etti. Çiftin denizde demirli teknede vakit geçirdiği ve bu süreçte bebek heyecanını doyasıya yaşadığı konuşuluyor.

Kutlama Yemeği Çok Konuşuldu

İddialara göre Ali Ağaoğlu sevgilisi Bige Yıldırımer'in hamileliği nedeniyle yakın dostlarının da katıldığı özel bir akşam yemeği düzenledi. Güllük'teki ünlü bir restoranda gerçekleşen organizasyonun en çok konuşulan detayı ise ödenen hesap oldu. Kulislerde konuşulan bilgilere göre gecenin sonunda yaklaşık 1 milyon TL'lik bir hesap ödendi. Bu rakam kısa sürede magazin gündeminin en dikkat çeken başlıklarından biri haline geldi.

Baba Olmanın Heyecanını Yaşıyor

Çifte yakın isimlerin aktardığına göre Ali Ağaoğlu yeniden baba olacağını öğrendiği ilk günden beri büyük bir mutluluk içinde. Bebeğin dünyaya gelişine şimdiden hazırlanmaya başladığı ve bu süreçte sevgilisinin rahat etmesi için her ayrıntıyla yakından ilgilendiği konuşuluyor.

Hamilelik sürecinde Bige Yıldırımer'in sağlığına ve konforuna büyük önem veren Ağaoğlu'nun yoğun iş programını da buna göre düzenlediği ifade ediliyor.

Gözler Şimdi Bebek Haberinde

Magazin kulislerinde çiftin bebek heyecanı şimdiden en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Kutlama yemeğiyle gündeme gelen Ali Ağaoğlu ve Bige Yıldırımer'in önümüzdeki aylarda yapacakları yeni paylaşımlar da merakla bekleniyor.

Şimdilik çift sessizliğini korusa da hem Bodrum tatili hem milyonluk kutlama gecesi magazin dünyasında uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.