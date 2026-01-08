Aleyna Tilki’nin Uyuşturucu Test Sonucu Belli Oldu: "Pozitif" Çıktı

Magazin dünyasını sarsan geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve Adli Tıp Kurumu’na (ATK) sevk edilen ünlü şarkıcı Aleyna Tilki’nin uyuşturucu testi sonuçları kamuoyuna yansıdı.

Test Sonucu Pozitif: Esrar Kullanımı Tespit Edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Aleyna Tilki'den alınan saç ve kan örnekleri incelendi. Hazırlanan Adli Tıp raporunda, genç şarkıcının kanında ve saçında esrar kullanımına dair bulgulara rastlandığı ve test sonucunun pozitif olduğu kaydedildi.

Dev Operasyonda 19 Kişi Tutuklandı

Aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu soruşturmanın boyutu her geçen gün büyüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü süreçte sadece uyuşturucu kullanımı değil, daha ağır suçlamalar da yer alıyor:

Ağır Suçlamalar: "Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak", "Kullanmak için madde bulundurmak" ve "Fuhuşa teşvik veya aracılık" suçları dosyada yer alıyor.

Son Durum: Adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 19’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ne Olmuştu?

Aleyna Tilki, ünlülere yönelik düzenlenen operasyon kapsamında emniyet güçleri tarafından gözaltına alınmıştı. Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ve alınan örneklerin ardından ifadesi alınan Tilki, savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı. Ancak test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından, Tilki ve soruşturmadaki diğer isimler hakkında nasıl bir hukuki yol izleneceği merak konusu oldu.