Aleyna Tilki’nin Uyuşturucu Test Sonucu Belli Oldu: "Pozitif" Çıktı

Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı! Adli Tıp raporunda esrar kullanımı tespit edilen Aleyna Tilki tutuklanacak mı? İstanbul merkezli dev operasyonda son gelişmeler...

Aleyna Tilki’nin Uyuşturucu Test Sonucu Belli Oldu:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-01-2026 16:01

Magazin dünyasını sarsan geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve Adli Tıp Kurumu’na (ATK) sevk edilen ünlü şarkıcı Aleyna Tilki’nin uyuşturucu testi sonuçları kamuoyuna yansıdı.

Test Sonucu Pozitif: Esrar Kullanımı Tespit Edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Aleyna Tilki'den alınan saç ve kan örnekleri incelendi. Hazırlanan Adli Tıp raporunda, genç şarkıcının kanında ve saçında esrar kullanımına dair bulgulara rastlandığı ve test sonucunun pozitif olduğu kaydedildi.

Dev Operasyonda 19 Kişi Tutuklandı

Aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu soruşturmanın boyutu her geçen gün büyüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü süreçte sadece uyuşturucu kullanımı değil, daha ağır suçlamalar da yer alıyor:

  • Ağır Suçlamalar: "Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak", "Kullanmak için madde bulundurmak" ve "Fuhuşa teşvik veya aracılık" suçları dosyada yer alıyor.

  • Son Durum: Adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 19’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ne Olmuştu?

Aleyna Tilki, ünlülere yönelik düzenlenen operasyon kapsamında emniyet güçleri tarafından gözaltına alınmıştı. Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ve alınan örneklerin ardından ifadesi alınan Tilki, savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı. Ancak test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından, Tilki ve soruşturmadaki diğer isimler hakkında nasıl bir hukuki yol izleneceği merak konusu oldu.

Benzer Haberler
Meriç Aral’dan Meriç Aral’dan "Baba" Serkan Keskin’e Övgü: "Çok Tatlı Bir Baba Oldu"
Tuba Büyüküstün’den Paris Çıkartması: Karlar İçinde Güzelliğini Konuşturdu! Tuba Büyüküstün’den Paris Çıkartması: Karlar İçinde Güzelliğini Konuşturdu!
Bergüzar Korel’den Bergüzar Korel’den "Sevişme Sahnesi" İsyanı: "Erkeklere Hiç Sormuyorsunuz!"
Survivor’da Devlerin Savaşı! Adem Kılıçcı’dan Turabi’ye Şok Yanıt: Survivor’da Devlerin Savaşı! Adem Kılıçcı’dan Turabi’ye Şok Yanıt: "Hırbolukta turbo çocuk"
Survivor'dan Elenen Selen Görgüzel Ülkeye Döndü, Evinin Yerlerini Öptü! Survivor'dan Elenen Selen Görgüzel Ülkeye Döndü, Evinin Yerlerini Öptü!
İrem Helvacıoğlu’ndan Kızı Sora’ya Duygusal Merhaba: İrem Helvacıoğlu’ndan Kızı Sora’ya Duygusal Merhaba: "Güneşim, Gökyüzüm..."
ÇOK OKUNANLAR
Ekranların Yeni Fenomeni Geliyor! Nejat İşler, Başkomser Nevzat mı Oluyor?
  • 03-01-2026 17:50

Ekranların Yeni Fenomeni Geliyor! Nejat İşler, Başkomser Nevzat mı Oluyor?

Memati’nin Unutulmaz Aşkıydı: Didem Taslan Yıllar Sonra Ortaya Çıktı, Son Hali Görenleri Hayran Bıraktı!
  • 07-01-2026 13:14

Memati’nin Unutulmaz Aşkıydı: Didem Taslan Yıllar Sonra Ortaya Çıktı, Son Hali Görenleri Hayran Bıraktı!

Survivor 2026’da İlk Veda: Selen Görgüzel Adadan Elendi!
  • 05-01-2026 10:05

Survivor 2026’da İlk Veda: Selen Görgüzel Adadan Elendi!

Hadise’den Cesur Paylaşım: Filtresiz ve Makyajsız Hali Gündem Oldu!
  • 05-01-2026 14:11

Hadise’den Cesur Paylaşım: Filtresiz ve Makyajsız Hali Gündem Oldu!

Ünlüler Operasyonunda Dalga Büyüyor: Şarkıcı Alya Havalimanında Gözaltına Alındı!
  • 05-01-2026 19:24

Ünlüler Operasyonunda Dalga Büyüyor: Şarkıcı Alya Havalimanında Gözaltına Alındı!