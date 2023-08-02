Advert

Aleyna Tilki'nin olaylı geccesi!

Aleyna Tilki ve arkadaşları Cihangir’deki bir otel odasında parti vermek istedi. Yüksek sesten dolayı uyarılan şarkıcı, gecce sonunda oteli terk etmek zorunda kaldı.

Aleyna Tilki'nin olaylı geccesi!
Yayın Tarihi : 2023-08-02 10:18

Ünlü pop şarkıcısı Aleyna Tilki, geçtiğimiz akşam arkadaşlarıyla birlikte Cihangir'deki bir otelde düzenlediği partiyle gündeme geldi. Ancak gece yarısı saat 2'de başlayan parti, yüksek ses nedeniyle çevredeki komşuları rahatsız etti. Uyarılara aldırmadan eğlenmeye devam eden Tilki ve arkadaşları, çevredekilerin şikayetleri sonucu zorlu bir durumla karşılaştı.

Parti sırasında çevredeki komşuların mekan sahibine ulaşması üzerine ünlü şarkıcının odasının boşaltılması istendi. Ancak iddiaya göre Aleyna Tilki, "Parasını verdim" şeklinde bir cevap verdi ve tartışma başladı. Otel yetkilileriyle yaşanan kısa süreli anlaşmazlık sonrasında Aleyna Tilki ve arkadaşları, oteli terk etmek zorunda kaldı.

 

Benzer Haberler
Alina Boz ile Umut Evirgen'den aşk pozu! Alina Boz ile Umut Evirgen'den aşk pozu!
Demet Özdemir'in ayna selfie'lerine yorum yağdı! Demet Özdemir'in ayna selfie'lerine yorum yağdı!
Hadise geccelerde yakalandı Hadise geccelerde yakalandı
Zeynep Bastık'tan sevgilisine plajda defile! Zeynep Bastık'tan sevgilisine plajda defile!
Beren Saat'in koltuk değnekli deniz keyfi Beren Saat'in koltuk değnekli deniz keyfi
Merve Dizdar: Sosyal medyayı çok sevmiyorum Merve Dizdar: Sosyal medyayı çok sevmiyorum
ÇOK OKUNANLAR
2 gün içinde Yapı Kredi bankası hesabınız üzerinden başvuru yaparak kredi alın!
  • 28-07-2023 22:29

2 gün içinde Yapı Kredi bankası hesabınız üzerinden başvuru yaparak kredi alın!

Benzinde çılgın indirim! Litre başına daha ucuz benzin müjdesi geldi! Vatandaşlar akın etti!
  • 29-07-2023 17:55

Benzinde çılgın indirim! Litre başına daha ucuz benzin müjdesi geldi! Vatandaşlar akın etti!

SGK, SSK, Tarım, Bağkur'ya en düşük 10.817,44 TL çıplak maaş! TÜİK, intibak ve seyyanen yüzde 63 kök zam tablosu geldi
  • 03-08-2023 08:52

SGK, SSK, Tarım, Bağkur'ya en düşük 10.817,44 TL çıplak maaş! TÜİK, intibak ve seyyanen yüzde 63 kök zam tablosu geldi

SGK destekli emekli olan vatandaşlara verilecek olan 50.000 TL ödemeler ile ilgili karar açıklandı
  • 01-08-2023 19:41

SGK destekli emekli olan vatandaşlara verilecek olan 50.000 TL ödemeler ile ilgili karar açıklandı

Kredi ve kredi kartı kullananlara büyük şok! Faizler arşa çıktı! Zor günler geride kaldı, daha zor günler geliyor!
  • 01-08-2023 20:01

Kredi ve kredi kartı kullananlara büyük şok! Faizler arşa çıktı! Zor günler geride kaldı, daha zor günler geliyor!