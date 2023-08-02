Aleyna Tilki'nin olaylı geccesi!

Ünlü pop şarkıcısı Aleyna Tilki, geçtiğimiz akşam arkadaşlarıyla birlikte Cihangir'deki bir otelde düzenlediği partiyle gündeme geldi. Ancak gece yarısı saat 2'de başlayan parti, yüksek ses nedeniyle çevredeki komşuları rahatsız etti. Uyarılara aldırmadan eğlenmeye devam eden Tilki ve arkadaşları, çevredekilerin şikayetleri sonucu zorlu bir durumla karşılaştı.

Parti sırasında çevredeki komşuların mekan sahibine ulaşması üzerine ünlü şarkıcının odasının boşaltılması istendi. Ancak iddiaya göre Aleyna Tilki, "Parasını verdim" şeklinde bir cevap verdi ve tartışma başladı. Otel yetkilileriyle yaşanan kısa süreli anlaşmazlık sonrasında Aleyna Tilki ve arkadaşları, oteli terk etmek zorunda kaldı.