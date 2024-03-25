Aleyna Tilki'den Ramazan duası: "Canım Allah’ım çok şükür"

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte müslümanlar oruç tutmaya başladı. Genç şarkıcı Aleyna Tilki de bir paylaşım yaparak oruç tuttuğunu belirtti. "Oruç tutmak beni çok iyi hissettiriyor" diyen şarkıcı şu tweeti paylaştı:



"Oruç tutmak beni çok iyi hissettiriyor. Canım Allah’ım çok şükür nimetlerin için. Olmayanlara da ver, yaşam mücadelesi verenlere yardım et, herkese ruhunun aç, muhtaç olduğu gerçek ihtiyaçları ulaştır. Ve kendine, canlılığa iyice düşmanlaşmış dünya toplumuna akıl fikir farkındalık ver amin."





