Aleyna Tilki'den Ramazan duası: "Canım Allah’ım çok şükür"

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca Müslüman, oruç ibadetini yerine getirirken, ünlü genç şarkıcı Aleyna Tilki de bu manevi atmosferden payını alıyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken Tilki, oruç ibadetiyle ilgili samimi duygularını takipçileriyle paylaştı.

Aleyna Tilki'den Ramazan duası:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-03-2024 10:22

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte müslümanlar oruç  tutmaya başladı.  Genç şarkıcı Aleyna Tilki de bir paylaşım yaparak oruç tuttuğunu belirtti. "Oruç tutmak beni çok iyi hissettiriyor" diyen şarkıcı şu tweeti paylaştı:

"Oruç tutmak beni çok iyi hissettiriyor. Canım Allah’ım çok şükür nimetlerin için. Olmayanlara da ver, yaşam mücadelesi verenlere yardım et, herkese ruhunun aç, muhtaç olduğu gerçek ihtiyaçları ulaştır. Ve kendine, canlılığa iyice düşmanlaşmış dünya toplumuna akıl fikir farkındalık ver amin."


 

Benzer Haberler
İbrahim Çelikkol ve Natali Yarcan, Roma'da birinci yıllarını kutladı İbrahim Çelikkol ve Natali Yarcan, Roma'da birinci yıllarını kutladı
TC Vatandaşlarına Müjde Geldi! 10-30-50 Bin TL Ödeme Verilecek! 3 Banka Birleşti TC Vatandaşlarına Müjde Geldi! 10-30-50 Bin TL Ödeme Verilecek! 3 Banka Birleşti
Resmi Gazetede Açıklandı! 100.000 TL'ye Kadar Borçları Olanlar Müjde! Bankadan Alacaksınız Resmi Gazetede Açıklandı! 100.000 TL'ye Kadar Borçları Olanlar Müjde! Bankadan Alacaksınız
Garanti BBVA Üzerinden 10.000 TL Ödeme Başlıyor! TC Kimlik Numarasına Göre Hemen Başvuru Yapın! Garanti BBVA Üzerinden 10.000 TL Ödeme Başlıyor! TC Kimlik Numarasına Göre Hemen Başvuru Yapın!
Kıvanç Tatlıtuğ'un Dubai tatili ifşa oldu Kıvanç Tatlıtuğ'un Dubai tatili ifşa oldu
Akbank Banka Kartınıza Ödeme Yapıyor! Akbank Hesabı Olanlara 100.000 TL'ye Kadar Aynı Gün Veriyor! Akbank Banka Kartınıza Ödeme Yapıyor! Akbank Hesabı Olanlara 100.000 TL'ye Kadar Aynı Gün Veriyor!
ÇOK OKUNANLAR
Bir tatil paylaşımı da Simge'den geldi! Ünlü şarkıcının bikinili videosu sosyal medyayı salladı
  • 19-03-2024 12:59

Bir tatil paylaşımı da Simge'den geldi! Ünlü şarkıcının bikinili videosu sosyal medyayı salladı

Kıvanç Tatlıtuğ'un Dubai tatili ifşa oldu
  • 25-03-2024 10:38

Kıvanç Tatlıtuğ'un Dubai tatili ifşa oldu

Nurgül Yeşilçay, kurşun döktürdü, o anları sosyal medyada yayınladı! İşte o görüntüler...
  • 22-03-2024 09:31

Nurgül Yeşilçay, kurşun döktürdü, o anları sosyal medyada yayınladı! İşte o görüntüler...

Simge, Mauritius tatiline devam ediyor
  • 25-03-2024 10:12

Simge, Mauritius tatiline devam ediyor

İrem Derici'den sürpriz sonlu doğum günü paylaşımı
  • 21-03-2024 17:43

İrem Derici'den sürpriz sonlu doğum günü paylaşımı