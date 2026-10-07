Aleyna Tilki'den Çarpıcı Evlilik İtirafı: "Çocuk İçin Evlenirim!"

Başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Barış Arduç, Mehmet Yılmaz Ak, Özge Özacar ve Tamer Levent'in paylaştığı Tuba Büyüküstün'ün ise konuk oyuncu olarak yer aldığı iddialı Soy filminin galası magazin ve sanat dünyasından pek çok ünlü ismi bir araya getirdi. Galaya katılanlar arasında yer alan ve neşeli halleriyle dikkat çeken pop müziğin sevilen ismi Aleyna Tilki hem kariyer hedefleri hem de özel hayatına dair yaptığı samimi ve çarpıcı açıklamalarla magazin gündemine adeta bomba gibi düştü.

"Önce Global Kariyer Planım Var Evlenirsem Çocuk İçin Evlenirim"

Özel hayatına ve evlilik planlarına dair gelen soruları içtenlikle yanıtlayan Aleyna Tilki hayatında kimsenin olmadığını ve şu an için evliliği düşünmediğini belirtti. Önceliğinin kariyeri olduğunu vurgulayan ünlü şarkıcı şu ifadeleri kullandı:

"Yok şu anda evlenmeyi düşünmüyorum. Önce bir global kariyer planım var. Kariyerimi devam ettireceğim... Evlenirsem çocuk için evlenirim. Bebeğim olmasını istersem..."

Nasıl bir anne olacağı yönündeki esprili sorulara ise "Beni artık 10 yıldır tanıyorsunuz, bir düşünün, tahmin edin" diyerek güldüren Tilki çocuk sahibi olma konusunda ise "Hiç bilmiyorum, güzel olsun, sağlıklı olsun, kendi kafasına göre bir şey olsun" dedi. Hayatında henüz sevgilisinin olmadığını ve el ele sokakta bile yürüyemediğini belirten genç popçu "Daha yeni bir randevu yapmayı randevuya çıkmayı öğreneceğim. Bunları deneyimleyeceğim. Çocuk adayı çok var" diyerek iddialı ve neşeli açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'nin İlk Çocuk Pop Starıyım"

Müzik çalışmaları ve sektördeki geçmişi hakkında da konuşan Aleyna Tilki çok erken yaşta şöhreti yakaladığına dikkat çekti. Çocukluğunu tam anlamıyla yaşayamadığını ancak gençliğini doyasıya yaşadığını ifade eden şarkıcı Türkiye'deki genç sanatçılara öncülük ettiğini belirterek "Türkiye'nin ilk çocuk pop starıyım" dedi. Kendisinden sonra kendi yaşlarında dans eden yetenekli birçok ismin sektöre dahil olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Tilki diskografisinin yeterince bilinmemesinden yakındı ve "2016'dan beri bir bakın ne var!" diyerek geçmiş işlerine gönderme yaptı.

Yeni albümü için yoğun bir tempoda çalıştığını müjdeleyen başarılı isim yaklaşık iki hafta sonra yurt dışından prodüktör arkadaşlarının İstanbul'a geleceğini ve ortak çalışmalara başlayacaklarını da sözlerine ekledi.