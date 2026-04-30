Aleyna Tilki Sözlerine Açıklık Getirdi: "Söylediklerim Çarpıtıldı"

Aleyna Tilki "Eski Aleyna öldü" sözlerine açıklık getirdi! 12 Haziran konseri, orman ilhamı ve Justin Bieber itirafıyla Aleyna Tilki gündemde.

Yayın Tarihi : 30-04-2026 09:47

Genç popçu Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada büyük yankı uyandıran "Eski Aleyna'yı öldürdüm" çıkışına Şişli’de objektiflere yansıyınca açıklık getirdi. Yeni bir döneme girdiğini belirten ünlü şarkıcı, odağının artık sadece üretmek ve sanat olduğunu vurguladı.

"Sesimin Konuşulduğu Bir Dönem İstiyorum"

Sözlerinin yanlış anlaşıldığını ve biraz çarpıtıldığını ifade eden Tilki, bu köklü değişim isteğinin arkasındaki asıl nedeni şu sözlerle açıkladı:

"Bunu söylerken kastettiğim şey; müziğimin, sesimin ve ürettiğim güzel işlerin daha fazla konuşulduğu bir döneme geçmek istememdi. Önceden bazı şeyler bunu gölgeliyordu. Artık karakterimin veya söylemlerimin değil; sesimin, albümümün ve şarkılarımın ön planda olduğu bir süreç istiyorum."

Ormandan İlham Alıyor

Yeni projelerinde doğanın büyük bir rol oynadığını dile getiren Aleyna Tilki, ilham kaynağını keşfetmek için takipçilerine ilginç bir davette bulundu: "Son yaptığım müziklerde bu değişimi hissedebilirsiniz. Bunun temelinde doğadan aldığım ilham var. Hatta bir gün sizi ormana davet edip bunu daha detaylı anlatmak isterim."

12 Haziran Konseri İçin Geri Sayım

Şu sıralar tüm enerjisini sahneye verdiğini söyleyen şarkıcı, hayranlarını heyecanlandıran konser tarihini de hatırlattı. Yoğun bir prova sürecinde olan Tilki, 12 Haziran'da Volkswagen Arena'da vereceği büyük konserle hayranlarının karşısına çıkacak.

Justin Bieber İtirafı: "O Da Beni Takip Ediyor"

Dünya müziğini de yakından takip eden Aleyna Tilki, yabancı şarkıcılar arasında favorisinin Justin Bieber olduğunu söyledi. Bieber’ı çok beğendiğini belirten Tilki, aralarındaki dijital etkileşime de dikkat çekerek, "Onu takip ediyorum ve çok beğeniyorum. O da beni takip ediyor" dedi.

