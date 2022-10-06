Aleyna Tilki: Psikolojik destek almamam en büyük hatam oldu!

Aleyna Tilki, son olarak gençlerin en büyük sorunlarından biri olan depresyonla mücadele için özel bir projeye imza attı. Genç şarkıcı, proje kapsamında toplumda depresyon hakkında farkındalığının artırılması için bir sosyal sorumluluk çalışmasında yer aldı.



Lansman sonrası gazetecilerin sorularına yanıt veren Aleyna Tilki, müzik kariyerinin ilk günü itibarıyla nasıl zorlu bir psikolojik süreç geçirdiğini paylaştı. Tilki, "Ben arkasında duramayacağım hiçbir markanın reklam yüzü olmuyorum. Konu depresyon denilince, 'Bu benim uzmanlık alanım hoş geldiniz' dedi. Çocukluk döneminde çok travma yaşadığını ifade eden Tilki, ''Bir gün olsun şikayet edip geri çekilmedim ama hep kendimi yalnız hissettim. Ben Altın Kelebek'ten ödül aldığım sırada sinir sistemim boşalmış ve ağlamıştım. Orada bile bütün Türkiye üzerime geldi ve hiç sevilmediğimi o zaman hissetmiştim" dedi.



"ARTIK DEPRESYONUM BİTTİ"

"Benim en büyük hiç psikolojik destek almamış olmam" diyen Tilki sözlerine şöyle devam etti; "Bir destek alsaydım belki bu süreci daha güzel yenebilirdim. Ben hiçbir kişiye göre hareket etmemek için yemin ettim. Neysem o olmaya devam edeceğim. Ama artık o zorlu süreçli geride bıraktım. Gördüğünüz üzere sapasağlamım. Kendimi iyileştirmeyi, kendi başıma sorunların üzerinden gelmeyi öğrendim artık. Beni seven sever, sevmeyen sevmez. Artık depresyonum bitti."