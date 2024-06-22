Aleyna Tilki bir kez daha isyan etti: "Taciz çünkü!"

Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde sahne kostümlerinin eleştirilmesine yönelik, "İnsanlar her şeye tepki gösteriyor. Şarkılarımı eleştirebilirler ama özelime müdahale edemezler. Bu biraz taciz gibi geliyor" demişti. Genç şarkıcıya bu sözleri hatırlatıldığında, konuyla ilgili yeni bir açıklama daha yaptı.

Aleyna Tilki bir kez daha isyan etti:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-06-2024 16:13

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, Kurban Bayramı'nın üçüncü günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) sahne aldı. Konser öncesinde basın mensupları ile bir araya gelen Tilki, sahne kıyafetleri ve özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Basın mensuplarının, "Son zamanlarda sahne kıyafetleri çok konuşuluyor. Sizi bugün sade bir kıyafet ile gördük" sorusuna yanıt veren Tilki, "Benim tepki gösterilecek ekstra bir kıyafetim yok. İnsanlar her şeye tepki gösteriyor. Ona tepki gösteriyor, buna da tepki gösteriyor. O yüzden durmuyoruz, devam ediyoruz. Ne istersek giyiyoruz, ne istersek yiyoruz. Bu bir eleştiri değil. Bu benim alanıma ve özelime girmek. Ben kimsenin özeline girmiyorum. İnsanlar benim şarkılarımı eleştirebilir. Ama özeline giremez. Bu konular bana eleştiri gibi gelmiyor. Biraz taciz gibi geliyor," dedi.

KKTC'den dönen Aleyna Tilki, İstanbul Havalimanı'nda akşam saatlerinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sahne kıyafetlerini eleştirenler hakkında daha önce yaptığı "Bana biraz taciz gibi geliyor" yorumunu hatırlatılan şarkıcı, "Bence öyle. Taciz çünkü. Çok yorgunum ama içinde sahne geçen bir kelime kullandınız hemen yüzüm güldü," ifadelerini kullandı.

Aleyna Tilki, röportajın ardından arkadaşı ile birlikte evinin yolunu tuttu. Şarkıcının açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, sahne performansları ve kıyafet tercihleri ile ilgili tartışmalar devam ediyor.

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