Aleyna Tilki 10. Yılını Hayal Ettiği Gibi Kutladı: "Yeniden Doğdum!"

Henüz çok genç yaşta "Sen Olsan Bari" ve "Yalnız Çiçek" gibi hit şarkılarla hayatımıza giren Aleyna Tilki sektördeki 10. yılını ardında bıraktı. 10. yılını sahnede kutlayan güzel şarkıcı aylardır bu gece için hazırlanıyordu. Konser öncesinde "Yeniden doğduğum bir gece olacak" diyerek beklentiyi arşa çıkaran genç yıldız "Kırlar Turnesi" adını verdiği yeni turnesinin perdesini açtı. Volkswagen Arena’da gerçekleşen konsere binlerce müziksever akın etti.

Sihirli Ormanda Vega Sürprizi

Aleyna Tilki'nin 10 yıllık büyüme hikayesini ve iç dünyasını yansıtacak şekilde düzenlenen konser alanı "Sihirli orman" temasıyla hazırlandı. Sahnedeki ışık oyunlarıyla seyircilerine görsel şov sunan genç şarkıcıya performansları boyunca kalabalık bir dansçı grubu eşlik etti. Özellikle "Bitti" şarkısını söylerken sahnede kuğu gibi süzüldüğü anlar büyük alkış topladı. Gecenin tek sürprizi görsel şovlar değildi. Gecede rock müziğin güçlü sesi Fatma Turgut ve 2000'lerin efsane gruplarından biri olan Vega konuk sanatçı oldu. Şaşkınlığını gizleyemeyen müzikseverler keyifli anlar yaşadı.

"Farklı Hissedenlerin Gecesi"

Bu konser Aleyna Tilki için derin bir anlam taşıyan ve diğer konserlerinden farklılaşan bir geceydi. Sahne arkasında ve hazırlık sürecinde özenli bir şekilde çalıştığı bilinen ünlü şarkıcı daha önce hayallerini hayranlarıyla paylaşmak istediğini söylemişti. Kendini her zaman dünyadan biraz farklı hisseden Aleyna Tilki'nin 10. yıl konseri Volkswagen Arena’yı hıncahınç doldurdu. Turnenin ilk ayağında hedefi tutturan Aleyna Tilki önümüzdeki günlerde Kırlar Turnesi kapsamında Türkiye'nin farklı şehirlerinde sahne almaya devam edecek.