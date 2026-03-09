Aleyna Kalaycıoğlu ve Canbay'dan Şok Ayrılık! "Nazar Değmesin" Dediği Aşk Bitti.

Survivor yıldızı Aleyna Kalaycıoğlu ile rap dünyasının sevilen ismi Vahap Canbay (Canbay), magazin dünyasını şaşırtan bir kararla yollarını ayırdı. Her fırsatta mutluluklarını dile getiren ve evlilik yolunda ilerledikleri konuşulan ünlü çiftin aşkı, dijital bir temizlikle sona erdi.

Sosyal Medyada "Büyük Temizlik"

Aşklarını her zaman göz önünde yaşayan ve romantik kareleriyle takipçilerinden tam not alan ikili, ayrılık kararının ardından radikal adımlar attı:

Takipler Silindi: Aleyna ve Canbay, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

Aşkın İzleri Kalmadı: Birlikte çekilen tüm fotoğraflar, videolar ve hikayeler profillerden tek tek kaldırıldı. Çift, adeta birbirlerinin hayatından izlerini sildi.

"Nazar Değecek Diye Korkuyorum" Demişti

Aleyna Kalaycıoğlu, ilişkisinin başında verdiği bir röportajda mutluluğunu şu sözlerle tarif etmişti:

"Güzel bir ilişkim var şu anda. Evrenden çağırdım. Nazar değecek diye korkuyorum, o yüzden çok konuşmak istemiyorum."

Ancak Kalaycıoğlu’nun korktuğu başına geldi ve "nazar değmesin" diyerek sakındığı büyük aşk, ani bir kararla tarih oldu. Ayrılığın arkasında yatan neden ise henüz bilinmiyor.