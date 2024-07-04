Aleyna Kalaycıoğlu resti çekti: "Arkadaşım bile değil"

Geçtiğimiz günlerde Çeşme'de bir plajda yakın halleriyle dikkat çeken Doğukan Güngör ve Aleyna Kalaycıoğlu, aşk dedikodularının odağına yerleşti. Plajda birlikte vakit geçirirken görüntülenen ikili, sosyal medyada ve magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Aleyna Kalaycıoğlu, "Doğukan Güngör ile aşk yaşıyor musunuz?" sorularına verdiği yanıtla gündem oldu. Kalaycıoğlu, "Arkadaşımın arkadaşı kendisi. Beachte birlikteydik. Telefondan bir şey gösteriyordu. Güneş de vardı. O da kolunu attığı için öyle bir görüntü ortaya çıkmış. Ama zaten bu saatten sonra arkadaşım da değil kendisi. Hoş olmayan şeyler yani. Aramda bir şey olması onunla imkansız," şeklinde açıklama yaparak, Güngör ile aralarında bir ilişki olmadığını belirtti.

Muhabirlerin kendisine yönelttiği sorular karşısında değişik tavırlar sergileyen Kalaycıoğlu, aynı soruları Doğukan Güngör'e yöneltmelerini de tavsiye etti. Kalaycıoğlu'nun bu açıklamaları, aşk dedikodularını bir nebze de olsa yatıştırdı.

Doğukan Güngör ise henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. İkilinin plajdaki görüntüleri ve ardından gelen açıklamalar, magazin gündeminde tartışılmaya devam ediyor.