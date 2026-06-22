Aleyna Kalaycıoğlu Mahkemede Hıçkıra Hıçkıra Ağlayarak O Geceyi Anlattı!

Kubilay Kaan Kundakçı davasında ifade veren Aleyna Kalaycıoğlu ağlayarak o geceyi anlattı.

Aleyna Kalaycıoğlu Mahkemede Hıçkıra Hıçkıra Ağlayarak O Geceyi Anlattı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-06-2026 13:24

21 yaşındaki genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin davanın ilk duruşmasında Kasten öldürmeye azmettirme suçundan müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılanan şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ilk kez savunma yaptı. İstanbul Anadolu 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada gözyaşlarına hakim olamayan Kalaycıoğlu cinayet gecesi arabanın içinde yaşanan dehşet anlarını ve iş insanı Alaattin Kadayıfçıoğlu'na engel olmak için nasıl yalvardığını anlattı.

Hayatımda İlk Kez Orada Silah Gördüm

Duruşmada hıçkırıklara boğulan Aleyna Kalaycıoğlu rapçi eski sevgilisi Vahap Canbay'la olaydan iki buçuk hafta önce ayrıldığını ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'yla yeni bir sürece girdiğini belirtti. Gazeteci İhsan Yalçın'ın adliye tutanaklarından aktardığı ifadelere göre Kalaycıoğlu stüdyonun bulunduğu sokağa girdikleri anı şu sözlerle anlattı:

"Tam sokağa döndük. Bir anda farları açık halde aracı gördüm. Sürücü koltuğunda Kubilay vardı. Yolcu koltuğunda da Canbay vardı. Alaattin'e söylediğim tek şey 'N'olur durma devam et' oldu. Yalvardım ve ağladım. Alaattin yavaşladı ve durdu. Canbay o sırada torpidoya uzandı. Alaattin de silahı alıp indi. Ben titremeye başladım. O ana kadar hayatımda ilk kez silah gördüm. Alaattin'e çok yalvardım 'N'olur inme' dedim ama indi..."

Silah Patlayınca Çığlık Atıp Aşağı İndim

Silahın ateşlendiği an arabanın içinde yaşadığı şoku tarif eden Kalaycıoğlu cinayet sonrasında Kadayıfçıoğlu tarafından zorla arabaya bindirildiğini iddia etti:

"Bir anda silah sesi duydum. Silah patlayınca ben de çığlık atarak aşağı indim. Elim ayağım boşaldı. Alaattin beni geri araca bindirdi. Beni zan altında bıraktığı durum bu. Ben binmek istemezdim. Ben açıkçası o an onların (Canbayların) yanında olmak isterdim. Bu olayda kimseyi azmettirmedim. Kimseye tek bir cümle söylemedim."

Acılı Anneyle Kahreden Yüzleşme

Duruşmanın en dramatik anı ise hayatını kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı'nın acılı annesi Ülker Kundakçı'yla Aleyna Kalaycıoğlu'nun göz yüze geldiği an oldu. Deneyimli gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre; mahkemede söz alan acılı anne Kalaycıoğlu'nun yüzüne bakarak "Sen benim çocuğumun ölümüne neden oldun" diye haykırdı ve dosyadaki mesajları hatırlatarak "Sen benim çocuğuma neden 'ayaktakımının ayakçısı' dedin?" sorusunu yöneltti.

Hıçkırıklar içinde anneye yanıt veren Kalaycıoğlu "Ben kahroldum. Ben öyle söylemedim. O ifadeyi yazan kişi abi olarak öyle yazmış" diyerek kendisini savundu. Kalaycıoğlu'nun mahkeme salonunda sürekli ağlamasına dayanamayan acılı anne ise salonda yankılanan sert bir tepkiyle "Boşuna ağlama!" diyerek karşılık verdi.

Kubilay Beni Bir Gün Bile Üzmedi

Cinayete kurban giden Kubilay'la hiçbir problemi olmadığını tek amacının Vahap Canbay ile yüzleşmemek olduğunu belirten Kalaycıoğlu "Kubilay beni bir gün bile üzmedi. Beni aradı, 'Sizi barıştırmak istiyorum' dedi. 'Gelme ablacım' dedim. Ancak onların orada olması nedeniyle bir şeylerin olabileceği belliydi. Ben sadece barışmak istemiyordum. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum" diyerek beraatini ve tahliyesini talep etti. Mahkeme sanıkların ifadelerini almaya devam ediyor.

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