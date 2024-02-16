'Aldatmak'ta dün akşam neler yaşandı?

58.Bölümde Neler Yaşandı?

Sezai’yi baygın bir halde bulan Güzide, yaşadığı şokun ardından evdekilerle birlikte Sezai’yi hemen hastaneye götürdü. Güzide, gözleri önünde ölüm kalım savaşı veren Sezai için büyük bir üzüntü yaşadı. İpek her şeyden habersiz Oltan’la aşkını yaşarken Nazan’la karşılaştı. Babasının durumunu öğrenen İpek, hemen hastaneye koştu. Güzide, Sezai iyileşene kadar uslu durmasını söyleyerek sert bir dille uyardı. İpek ise Güzide hakkında konuşmaktan geri durmayıp Oltan’ında kafasını karıştırmayı başardı.

Gerçek suçlunun ortaya çıkmasıyla Yeşim ve Ümit derin bir nefes alırken işlerinde de büyük bir sıçrama yaşadılar. Yeşim, elindeki videonun Tarık tarafından bozulduğunu görünce öfkeden deliye döndü. Ama Tarık’ı elinde videonun bir kaç kopyası olduğuna ikna etti.

Tolga ve Oylum’un çocukluktan gelen ortak bir arkadaşları ikiliyi bir araya getirdi. O sırada patlayan bir silah sesiyle Oylum ve Tolga büyük bir şok yaşadı. Oltan, Zennure’nin adresine ulaşarak Diclelilerin geçmişine ait sır perdesini araladı.