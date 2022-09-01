'Aldatmak' dizisinden yeni afiş!

Duayen oyuncu Vahide Perçin’in hakime Güzide Yenersoy karakteriyle izleyici karşısına çıkacağı diziden ipuçları taşıyan bir afiş daha yayınlandı. Perçin’in canlandırdığı ‘Güzide’ karakteri herkesi derinden etkileyecek.

Çarpıcı hikayesi, usta işi senaryosu, zengin oyuncu kadrosu ve prodüksiyonu ile sezona damgasını vuracak ‘Aldatmak’ dizisi, yeni sezonda ekrana damgasını vuracak. Dizinin yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu, senaryosunda usta kalem Yıldız Tunç’un imzası bulunurken, dizinin başrolünde Vahide Perçin yer alıyor.

HAYATI DARMADAĞAN OLAN BİR HAKİM

Vahide Perçin’in ‘Aldatmak’ta canlandırdığı Güzide, ailesine düşkün ancak yer yer mesafeli ve katı, bastığı yeri titreten, kuralcı, doğrularından asla sapmayan bir aile mahkemesi hakimidir. Adliyedeki otoritesini evde de sürdürmektedir. Otuz yıldır Tarık’la evli olan, ailesine karşı hemen hiçbir konuda taviz vermeyen, doğru yolu kendisinin bildiğine inanan Güzide’nin Oylum ve Ozan adında iki çocuğu vardır. Ailesi için yıllardır seve seve büyük fedakarlıklarda bulunduğu için ailesinin de hakimi olmayı kendisine hak görmektedir. Tüm bu katılığının arkasında ailesine ve çocuklarına karşı çok büyük bir sevgi beslemektedir. Ancak ailesi ve hayatıyla ilgili doğru bildiğini zannettiği tüm gerçekler, bir tesadüf sonucu ansızın yerle bir olacaktır.

Gündem yaratacak güçlü öyküsüyle yeni sezonda izleyiciyi ekran başına kilitleyecek ‘Aldatmak’ın oyuncu kadrosunda Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel yer alıyor.

‘Aldatmak’ yakında atv’de başlıyor.