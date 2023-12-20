Aldatmak dizisi 50. bölümü sette pasta keserek kutladı

atv'nin, TIMS&B Productions tarafından üretilen ve yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar'ın üstlendiği popüler dizisi 'Aldatmak', setinde ellinci bölüm kutlaması gerçekleştirdi. Elli bölümü başarıyla tamamlayan dizi ekibi ve oyuncular, başarılarını bir pasta kesme etkinliğiyle kutladı.





Güzide karakterine hayat veren Vahide Perçin'in, ailesini koruma mücadelesi verirken çevresindeki ihanet ve entrikalarla başa çıkma çabasını ekranlara taşıyan 'Aldatmak', perşembe akşamları izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Sürpriz dolu yeni bölümleriyle 'Aldatmak', perşembe akşamları atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor.