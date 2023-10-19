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Aldatmak bu akşam var mı, neden yok? 19 Ekim ATV Yayın akışı

Milli Yas nedeniyle birçok dizi bu hafta tekrar bölümüyle ekrana geliyor. ATV'nin hit dizisi "Aldatmak" da bu dizilerden biri. Yeni bölüm, önümüzdeki hafta yayınlanacak. Aldatmak dizisi bu akşam var mı yok mu? Aldatmak yeni bölüm ne zaman ? 19 Ekim ATV yayın akışı

Aldatmak bu akşam var mı, neden yok? 19 Ekim ATV Yayın akışı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 19-10-2023 17:58

Aldatmak dizisi bu akşam var mı yok mu? Aldatmak yeni bölüm ne zaman ? 19 Ekim ATV yayın akışı Perşembe akşamları ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Aldatmak dizisi, bu hafta 19 Ekim tarihinde yayınlanacak mı, merak ediliyor. Milli Yas ilanı nedeniyle 18 Ekim'de dizi tekrarlarına yer verildi. Bu bağlamda, izleyiciler Aldatmak dizisinin bu hafta ekranlarda olup olmadığını araştırıyor.

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Aldatmak, yeni sezonuyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz sezonuyla da büyük bir başarı yakalayan dizi, izleyicilerin yeni bölüm detaylarını sabırsızlıkla beklemesine neden oldu. Arama motorlarında "Aldatmak dizisinin 19 Ekim Perşembe akşamı yayınlanıp yayınlanmayacağı" ve "Aldatmak 42. bölüm var mı?" gibi sorularla izleyicilerin merakı gözler önüne seriliyor.

19 Ekim ATV yayın programı açıklandı. 3 günlük Milli Yas süreci içinde, dizilerin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağına dair sorular izleyici tarafından gündemde tutuldu. Özellikle Aldatmak dizisinin bu haftaki durumu merak ediliyor. Peki, Aldatmak dizisi 19 Ekim'de neden yok?

Aldatmak Dizisi 19 Ekim'de Yayınlanacak Mı?

Aldatmak dizisi, 19 Ekim Perşembe günü tekrar bölümüyle ATV ekranlarına gelecek. Yeni bölümün ise bir sonraki haftada izleyiciyle buluşması bekleniyor.

19 Ekim ATV Yayın Akışı

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
  • 13:00 ATV Gün Ortası
  • 14:00 Mutfak Bahane
  • 16:00 Esra Erol’da
  • 19:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 Aldatmak
  • 00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
  • 01:20 Safir

Aldatmak 42. Bölüm Hakkında

Oylum, Tolga ve Kahraman hakkında çıkan haberlerle karşı karşıya kalır. Fakat Oylum, oğlu için kurduğu yuvaya zarar gelmemesi adına daha önce hiç olmadığı kadar kararlıdır. Öte yandan, Tolga ve Kahraman'ın yüzleşmesi gereken gerçeklerle tanışma vakti gelmiştir. Tolga, beklenmedik bir pişmanlık ve vicdan azabı yaşarken, Kahraman'ın bir anlık dikkatsizliği, onun iç dünyasındaki sırların ortaya çıkmasına neden olacak. Bu süreçte Oylum'un bebeği için verdiği mücadelede yanında olan Güzide, ailesini bir arada tutma zorluğuyla karşılaşır. Sezai'nin, Güzide ile İpek'i tanıştırması sonucu, İpek'in Güzide'ye yaklaşımı, Güzide'yi ikilemde bırakır.

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