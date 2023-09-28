Aldatmak 40. Bölüm Fragmanı Merakla Bekleniyor

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi "Aldatmak", son bölümüyle izleyiciyi yine ekran başına kilitledi. Dizi, izleyiciyi her hafta dram dolu sahnelerle adeta büyülüyor. Peki, son bölümde neler yaşandı ve yeni bölümde bizi neler bekliyor? Aldatmak'ta Tansiyon Yükseliyor: Oylum ve Kahraman Arasında Fırtınalar Esiyor!

Aldatmak 39. Bölüm Özet

Hayatında radikal değişikliklerin başlangıcında olan Güzide, aldığı haberle tam anlamıyla sarsıldı. Ona her daim destek olan Sezai, Güzide ve ailesine yardım elini uzatır. Ancak beklenmedik bir ismin hedefinde olmaları, ailede büyük bir korkuya sebep olur.

Oylum, bebeği için Diclelilerle verdiği mücadelede zor anlar yaşar. Oylum'la tanıştığı günden beri hayatı değişen Kahraman ise, ailesi ve Oylum arasında kalan bir kalple doğru kararı vermeye çalışır.

Zeliş'in, Ozan'dan gizlemeye çalıştığı sır onu daha da köşeye sıkıştırırken, Ozan'ın da paylaşmadığı sırları olduğunu anlarız. Ancak yanlış bir zamanlama ve yer, bu sırların açığa çıkmasına neden olabilir.

Aldatmak 40. Bölüm Fragmanı

Dizi severler, "Aldatmak" dizisinin yeni bölüm fragmanını büyük bir merakla bekliyor. Şu an için 40. bölüm fragmanı yayınlanmış değil. Yayınlandığında, belirttiğiniz link üzerinden izlenebilir.

Aldatmak Dizisi Oyuncuları

Başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'nun paylaştığı "Aldatmak", güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle izleyiciyi kendisine bağlıyor.

Önümüzdeki Bölümde Bizi Neler Bekliyor?

Yeni bölümde, Oylum ve Kahraman'ın ilişkisinde yeni gelişmeler yaşanacak. Ayrıca Zeliş ve Ozan arasında gizlenen sırların nasıl bir sonuca yol açacağı merak konusu.

Her Perşembe ATV'de yayınlanan "Aldatmak" dizisini kaçırmayın!