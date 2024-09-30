Albora’nın Sert Kışı çekimlerine başlıyor! Oyuncular Mardin’e uçuyor

Kanal D’nin merakla beklenen yeni dizisi Albora’nın Sert Kışı için geri sayım başladı. Lale Eren ve Kerem Çatay’ın yapımcılığını üstlendiği dizi, Lübnan yapımı Al Hayba’dan uyarlanıyor. Dizinin oyuncuları, yarın Mardin’de başlayacak çekimler için yola çıkacak.



Dizinin konusu, eşinin cenazesini vasiyeti üzerine memleketi Mardin’e götüren Alya’nın, oğluyla birlikte hiç tanımadığı Albora ailesiyle karşı karşıya kaldığı dramatik bir hikâye etrafında şekilleniyor. Ahmet Katıksız’ın yöneteceği dizinin senaryosunu Gülizar Irmak kaleme alıyor.

Başrollerde Ozan Akbaba “Cihan” karakterini, Sinem Ünsal ise “Alya” karakterini canlandıracak. Dizi kadrosunda ayrıca Gonca Cilasun (Sadakat), Mine Kılıç (Mine), Müfit Kayacan (Ecmel), Ozan Ayhan (İzzet), Sahra Şaş (Nare) ve Atakan Özkaya (Kaya) gibi başarılı isimler yer alıyor.

Zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Albora’nın Sert Kışı, sürükleyici hikayesi ve Mardin’in eşsiz atmosferinde gerçekleşecek çekimleriyle yeni sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor.