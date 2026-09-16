Yeraltı Dizisine Güçlü Transfer! Burak Bingöl Konsey Üyesi Rolüyle Kadroda

NOW ekranlarının izleyicileri ekran başına kilitleyen fenomen yapımı Yeraltı merakla beklenen ikinci sezonuyla yayın maratonuna dönmeye hazırlanıyor. Yapımcılığını televizyon dünyasının dev şirketlerinden Medyapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu ve güçlü senaryosunu Berna Aruz'un kaleme aldığı dizi yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı yıldız isimlerle adından sıkça söz ettiriyor. Geçtiğimiz Cuma günü motor diyen ve çekimlerine hız kesmeden başlayan iddialı yapıma son olarak başarılı oyuncu Burak Bingöl dahil oldu.

Yeraltı Dizisi 7 Ekim'de İkinci Sezonu Açıyor

Sürprizlerle ve yüksek tempoyla dolu yeni sezonu için geri sayımın başladığı Yeraltı 7 Ekim itibarıyla ikinci sezonunun ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Yeni sezonda kadrosunu adeta yıldızlar geçidine çeviren efsane yapıma daha önce İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı, Azra Aksu, Ekrem Tamer, Hakan Dinçkol ve Bora Sivri gibi birbirinden yetenekli ve başarılı isimlerin katıldığı açıklanmıştı. Yenilenen ve güçlenen oyuncu kadrosuyla sezona damga vurmaya hazırlanan proje 7 Ekim akşamı NOW ekranlarında izleyicilere seyir zevki yüksek anlar vaat ediyor.

Burak Bingöl Konsey Üyesi Karakteriyle Dengeleri Değiştirecek

Medyapım imzalı dizinin ekibine son olarak katılan başarılı oyuncu Burak Bingöl yeni sezonda hikayenin kilit noktalarından birinde yer alacak. Diziye Konsey Üyesi rolüyle dahil olan Bingöl yeraltı dünyasındaki güç dengelerini altüst edecek kararları ve sergileyeceği güçlü duruşla hikayedeki gerilimi tırmandıracak.

Geçtiğimiz Cuma günü sete çıkan ekip yoğun bir tempoda çalışmaya devam ederken Burak Bingöl'ün canlandıracağı karakterin diğer konsey üyeleri ve ana karakterlerle yaşayacağı çatışmalar şimdiden izleyicide büyük bir merak uyandırdı. Yeraltı yenilenen kadrosu ve derinleşen senaryosuyla 7 Ekim'de NOW'da!