Murat Danacı Davet Musab Dizisinde! Abdullah bin Cahş Karakterine Hayat Verecek

TRT'nin dijital platformu tabii için hazırlanan ve tarihi atmosferiyle şimdiden merak uyandıran Davet Musab dizisinin çekimleri tüm hızıyla başladı. Yapımcılığını Tekden Film'in üstlendiği dev proje geçtiğimiz pazar günü İran'da set açarak motor dedi.

Yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş'ın oturduğu senaryosunu ise Tekden Yazı Grubu'nun kaleme aldığı bu dönem dizisinin güçlü kadrosuna son olarak başarılı oyuncu Murat Danacı katıldı.

Dev Prodüksiyon İran'da Sete Çıktı!

İslam tarihinin önemli figürlerini ve ilk dönem Müslümanlarının o çetin mücadelesini konu alan Davet Musab 16 bölümden oluşacak ilk sezonuyla dijital tarafta epey ses getirecek gibi duruyor. Geçtiğimiz pazar günü İran'da başlayan çekimlerle birlikte dev prodüksiyonlu projenin temposu bir an olsun düşmüyor.

Murat Danacı Abdullah bin Cahş Rolüyle Ekran Sevdalılarının Karşısında!

Murat Danacı projenin en kilit ve etkileyici karakterlerinden birine hayat verecek. Ünlü aktör dizide Hazreti Muhammed'in halası Ümeyme'nin oğlu olan Abdullah bin Cahş rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

İslam devletinin ilk günlerinde Müslümanlığı kabul eden ilk sahabelerden biri olan ve Uhud Savaşı'ndaki kahramanlığıyla bilinen Abdullah bin Cahş'ın o fırtınalı hikayesi Murat Danacı'nın güçlü performansıyla ekrana taşınacak.

Proje çok yakında TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden seyirciyle buluşacak. Bakalım bu dev prodüksiyon dijitaldeki tarihi dizi rekabetine nasıl bir damga vuracak?