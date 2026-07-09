Alaçatı'da Flaş Gelişme! Oğuzhan Koç'tan Hazal Subaşı İle Evlilik Sorularına Net Yanıt!

Oyuncu Hazal Subaşı ile Alaçatı'da tatil yapan Oğuzhan Koç merak edilen evlilik sorularına "Kışları o çalışıyor yazları ben; sonbaharda bakacağız" yanıtını verdi.

Alaçatı'da Flaş Gelişme! Oğuzhan Koç'tan Hazal Subaşı İle Evlilik Sorularına Net Yanıt!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-07-2026 09:36

Türk pop müziğinin başarılı ismi Oğuzhan Koç uzun süredir mutlu bir beraberlik sürdürdüğü ünlü oyuncu Hazal Subaşı'yla Çeşme Alaçatı'da tatil yaparken objektiflere yansıdı. Yaz sezonunun yoğun temposuna mola veren ünlü çift dostlarıyla birlikte keyifli bir akşam yemeğinde buluştu. Berfu-Eser Yenenler çifti ve şarkıcı Berkay'la aynı masayı paylaşan ekip gece boyunca neşeli anlar yaşadı.

Aynı bölgede başka bir mekanda bulunan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile de bir araya gelen Oğuzhan Koç, Eser Yenenler ve Berkay; kendi aralarında yapacakları geleneksel ayak tenisi maçı için iddialı bir şekilde sözleşti.

"Yaz Ne İstiyorsa Onu Yaşıyoruz"

Mekan çıkışında kendisini bekleyen basın mensuplarının sorularını her zamanki samimi ve net tavrıyla yanıtlayan Oğuzhan Koç tatil planlarından bahsetti:

"Hazal, Berkay, Berfu ve Eser'le birlikte birkaç gün burada hep beraber tatil yapacağız. Çocukların arkadaşları da burada. Hep birlikte sahil, deniz, kum, havuz; yaz ne istiyorsa onu yaşıyoruz. Çok çalıştık, biraz tatil yapalım."

Evlilik Sorularına Esprili Yanıt: "Kışları O Çalışıyor Yazları Ben"

Yaklaşık üç yıldır istikrarlı ve gözlerden uzak bir aşk yaşayan Oğuzhan Koç'la Hazal Subaşı çifti magazin muhabirlerinin evlilik sorularından kaçamadı. Muhabirlerin "Daha önceki bir röportajınızda evlilikle ilgili sorulara 'O işlere Hazal Hanım bakıyor' demiştiniz, bu konuda ne söyleyeceksiniz?" sorusu üzerine başarılı şarkıcı ilişkilerindeki tatlı dengeyi özetleyen şu yanıtı verdi:

"Onu da muhtemelen konserden hemen önceki röportajda söylemişimdir. Şu an tatildeyiz, tatili bitireyim ondan sonra... Kışları o çalışıyor, yazları ben; sonbaharda bakacağız inşallah."

Yoğun geçen konser ve set takvimlerinin ardından sonbahar aylarında evlilik konusunu gündemlerine alabileceklerinin sinyalini veren ünlü sanatçı bu dürüst açıklamasıyla hayranlarını heyecanlandırdı. Alaçatı sokaklarında dostlarıyla yazın tadını çıkaran çift sergiledikleri mutlu tabloyla haftanın en çok konuşulan magazin manşetleri arasındaki yerini aldı.

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