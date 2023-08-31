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Akşam Müjdesi verildi 3.043 TL taksitle 70.000 TL IBAN'da Hazır! Sadece onayı çakın

Bankalar düzenledikleri kampanyalar ile müşteri portföyünü arttırmaya devam ediyor.

Akşam Müjdesi verildi 3.043 TL taksitle 70.000 TL IBAN'da Hazır! Sadece onayı çakın
YAŞAM
Yayın Tarihi : 31-08-2023 17:42

Nakit ihtiyacı olan vatandaşın yanında bankalar sunduğu destek kredileri ile olmaya devam ediyor. Türkiye Finans Bankası'da son dakika düzenlediği kampanya kapsamında aylık 3. bin TL ödeme ile 50.000 Tl - 70.000 TL arasında ek ödeme veriyor. Türkiye Finans düzenlediği kampanya kapsamında ihtiyacınız kadar olan krediyi çok uygun faiz imkanları verecek. 

Türkiye Finans düşük kar amacı güderek başlattığı yeni kampanyasında ihtiyacınıza göre şekillenecek ek ödeme ile yeni kredi kampanyasını başlatmış bulunuyor. 36 aya kadar varan vade oranları ile birlikte ihtiyaç finansmanı kapsamında ödemeden faydalanmak için 31 Aralık tarihine kadar banka müşterisi olmanız  ve başvurmanız gerekmektedir. 

Yeni kanunlara göre; Finansman tutarının 50.000 TL'ye kadar olması durumunda azami vade süresi 36 aydır. 50.000 ila 100.000 TL arasında değişen tutarlar için azami vade süresi 24 aydır. Ancak finansman tutarının 100.000 TL'yi aşması durumunda azami vade süresi 12 ayı geçemez.

Öte yandan Türkiye Finans düşük faizli kredi kampanyasından faydalanırken, 3 ay sonra ödeme imkanına da sahip olabilirsiniz. Türkiye Finans kendi müşterisi olan vatandaşının finansal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bir çok farklı seçenek sunmaya devam ediyor. Bankaya müşteri olan vatandaş ATM, Mobil Şube ve İnternet Şubesi üzerinden yapılacak olan  EFT/Havale işlemleri için herhangi bir ücret ödemek zorunda kalmayacak. Bunun gibi bir çok imkanı sağlayan bankanın düşük faizli kredi kampanyası da dikkat çekiyor. 

Kredi tutarı: 50.000 TL

Aylık Taksit Tutarı: 3.043,88 TL

Taksit: 36 ay

Kar oranı: %3.89

 

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