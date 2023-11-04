Akın Akınözü’nün yeni partneri kim oldu?

Ünlü oyuncu Akın Akınözü, geçtiğimiz aylarda O3 Medya'nın sahibi Saner Ayar ile anlaşmıştı. Akınözü'nün, şirketin yeni dizilerinden biri olan "Aile Albümü"nde başrol oynayacağı duyurulmuştu. Bu projenin yönetmen koltuğunda ise unutulmaz dizilerin başarılı yönetmenlerinden Zeynep Günay yer alacak.

Dizi, Akın Akınözü'nün canlandıracağı "Kılıç" karakteri etrafında şekillenecek ve kanalı henüz netleşmemiş olsa da partneri için de anlaşma aşamasına gelinmiş durumda.

Son olarak Netflix platformunda yayınlanacak olan "Kübra" dizisinde Çağatay Ulusoy'un partneri olan Aslıhan Malbora, bu sezon birçok dizi ve film projesiyle görüşmeler yaptıktan sonra "Aile Albümü"nde prensip anlaşmasına vardı. Dizi, etkileyici bir aşk hikayesi etrafında gelişen olayları izleyicilere aktaracak ve senaryosu özenle hazırlanıyor.