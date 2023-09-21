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Akın Akınözü’nün yeni dizi projesi belli oldu

Yurt dışında dizileri en çok olan satan oyuncularımızın başında gelen Akın Akınözü’nün yeni adresi belli oldu.

Akın Akınözü’nün yeni dizi projesi belli oldu
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 21-09-2023 18:36

Akın Akınözü, yurt dışında birçok dizide yer almış ve satışları en yüksek olan Türk oyuncular arasında öne çıkmış bir isim olarak biliniyor. Bu popüler oyuncunun yeni projesi merakla bekleniyordu ve sonunda yeni adresi belli oldu.

Ünlü oyuncu Akın Akınözü, geçen sezon "Tuzak" dizisinde başrol oynadıktan sonra, kulislerden sızan bilgilere göre, usta yapımcı Saner Ayar'ın sahibi olduğu O3 Medya ile anlaştı.

Akın Akınözü'nün yeni dizisi "Aile Albümü" adını taşıyacak. Bu proje için yönetmen koltuğunda ise "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" ve "İstanbullu Gelin" gibi unutulmaz dizilere imza atmış olan Zeynep Günay bulunacak. Ancak dizinin hangi televizyon kanalında yayınlanacağı henüz netleşmedi.

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