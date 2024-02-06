Akın Akınözü'nün eşofmanlı tarzı sosyal medyada gündem oldu

Ünlü oyuncu Akın Akınözü, son olarak rol aldığı 'Tuzak' adlı yapımın ardından önceki gün Cihangir'de görüntülendi. Ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan Akınözü, bir Fransız kozmetik markasının yüzü olmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Akın Akınözü'nün eşofmanlı tarzı sosyal medyada gündem oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-02-2024 11:39

Son dönemin parlayan yıldızı ve 'Hercai' dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Akın Akınözü, geçtiğimiz gün Cihangir'de annesini ziyaret ederken eşofmanlarıyla görüntülendi.

Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Akınözü, spordan yeni çıktığını ve önceki gün sona eren Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın ardından tekrar tenise başladığını belirtti.

"Tenis antrenmanından çıktım ve şimdi annemi ziyarete gidiyorum" diyen 33 yaşındaki ünlü isim, şunları ekledi: "Küçük yaşlardan beri tenis oynarım, ancak bir süre ara vermiştim. Son zamanlarda Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın etkisiyle tekrar başladım. Eskiden turnuvalara katılırdım ama şimdi spor salonun dışına çıkmak benim için ayrı bir aktivite haline geldi."

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