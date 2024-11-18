Akın Akınözü’nden yeni proje müjdesi! Ekranlara dönüyor

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kulislerden gelen bilgilere göre Akın Akınözü, Çukur’un yapımcısı Yamaç Okur ile OGM Pictures’ın patronu Onur Güvenatam’ın ortaklığında çekilecek “Halef” dizisi için imza aşamasında. Dizi, Esenler Otogarı’nda geçen ve Karslı ailesinin dramatik hikâyesini ele alıyor. Orijinal hikâyesi Tunahan Kurt’a ait olan ve senaryosu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer ve Tunahan Kurt tarafından yazılan diziyi, Çukur dizisinin de yönetmeni olan Sinan Öztürk yönetecek.

“Halef”in ilk belli olan oyuncusu, Türk televizyonunun usta isimlerinden Ercan Kesal oldu. Kadın başrol oyuncusu için görüşmeler devam ederken, Akın Akınözü’nün projeye dahil olması hayranlarını şimdiden heyecanlandırdı.

Akın Akınözü’nün başarılı performansıyla dizide nasıl bir karaktere hayat vereceği merak konusu olurken, “Halef” şimdiden sezonun iddialı yapımları arasında gösteriliyor.