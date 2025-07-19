Akın Akınözü Veliaht’ta Seyyar Tamirci Timur’u Canlandıracak

Güçlü kadrosu ve sürükleyici hikâyesiyle dikkat çeken “Veliaht” dizisi, yakında sete çıkıyor. Esenler Otogarı’nda geçen güç savaşlarını konu alacak olan dizide, ünlü oyuncu Akın Akınözü, seyyar tamirci Timur karakterine hayat verecek. Aile içindeki sert çatışmaları ve sırlarla dolu ilişkileri ekrana taşıyacak dizi, sezona damga vuracak projelerden biri olarak öne çıkıyor.

Timur’un Hikâyesi Dikkat Çekiyor

Dizide Akın Akınözü, canlandırdığı Timur karakteri için tamirhanede usta isimlerden eğitim aldı ve rolüne uygun iş tulumları giydi. Timur’un hayatı, otogarda gücünü kaybetmekte olan Zülfikar Karslı’nın ailesiyle kesişiyor. Babasından kalan borçlarla mücadele eden Timur, kendisini hiç bilmediği bir kaderin içinde bulur ve Zülfikar’ın veliahtı Zafer Karslı rolüne adım atar.

Güçlü Oyuncu Kadrosu

Veliaht dizisinde Akın Akınözü’ne; Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu eşlik ediyor.

Sırlar ve Güç Savaşları

Tunahan Kurt’un özgün hikâyesinden uyarlanan dizide, Zülfikar’ın çocukları Kudret, Derya, Cennet, Zafer ve Zafer’in eşi Reyhan arasındaki gerilim ve sırlarla dolu aile ilişkileri, izleyicilere unutulmaz bir dram sunacak. Zülfikar’ın eski gücünü kaybetmesiyle başlayan bu savaş, otogarın kalbinde büyük bir hesaplaşmaya dönüşecek.