Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora’nın başrollerinde olacağı “Aile Albümü” dizisine sürpriz 2 isim daha katıldı!

Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora’nın başrollerinde yer alacağı “Aile Albümü” dizisine yeni karakterler dahil oluyor. İşte son gelişmeler...

Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora’nın başrollerinde olacağı “Aile Albümü” dizisine sürpriz 2 isim daha katıldı!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 13-01-2024 19:04

O3 Medya tarafından atv için hazırlanan "Aile Albümü" dizisi, merakla beklenen yapım olarak dikkat çekiyor. Zeynep Günay'ın başlangıçta yönetmenlik yapacağı, ancak sonrasında genel yönetmenlik görevini üstleneceği haberleriyle gündeme gelen dizi için hazırlıklar hızla devam ediyor. Ayvalık ve Cunda bölgelerinde çekilecek olan dizi, Deniz Ataman ve Kılıç Tütüncü'nün yıllar sonra bir kasabada karşılaşma ve hesaplaşma öyküsüne odaklanacak.

Başrollerini Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora'nın üstlendiği dizide, usta oyuncu Tilbe Saran'a ek olarak 2 yeni oyuncu daha kadroya dahil oldu. Senaryosu titizlikle hazırlanan yapım, oyuncu seçimlerine Serhat Teoman'ın sürpriz bir rolle katılmasıyla devam ediyor.

Genç yetenek Sena Arat, Kılıç'ın kız kardeşi Zuhal Tütüncü karakterine can verecek. Zuhal, abisine derin bir bağla bağlı, gerçek aşka inanan ve Deniz ile abisinin birlikteliğine destek olan tek kişidir. "Aile Albümü" dizisi, beraber büyüyen ve gelecek hayalleri kuran karakterlerin yıllar sonra karşılaşma ve hesaplaşma sürecini izleyicilerle buluşturacak.

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