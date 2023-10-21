Akın Akınözü “Kılıç” rolüyle ekrana dönüyor!

Ünlü aktör Akın Akınözü, dün akşam Türkiye'nin yanı sıra İspanya, ABD, Panama ve Şili'de atılan tweet'lerle saatlerce trend listesinde yer aldı.

Akın Akınözü, Türkiye, İspanya, ABD, Panama ve Şili'de dün akşam aynı anda trend topic listesinde yer aldı. Dünyanın dört bir yanında izlenen dizilere imza atan, Rusya'nın ünlü dijital platformu IVI'nin yüzü olan oyuncu, yeni dizi projesine hazırlanıyor.

O3 Medya imzası taşıyan "Aile Albümü" dizisi, Zeynep Günay'ın yönetmenliğinde, senaryosunu Serkan Yörük'ün yazdığı bir yapım olacak. Dizi, etkileyici bir aşk hikayesini konu alacak ve Akın Akınözü, "Kılıç" karakterine hayat verecek. Oyuncunun partneri, rol arkadaşları ve dizi için yayın kanalı henüz kesinleşmedi. Kadın oyuncu seçimleri arasında Aslıhan Malbora da bulunuyor.