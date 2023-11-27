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Akın Akınözü ile Aslıhan Malbora’lı “Aile Albümü” ne zaman sete çıkacak?

"Aile Albümü" adlı yeni dizisiyle 03 Medya, Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora'yı bir araya getiriyor. Dizinin hazırlıkları şu anda tam gaz devam ediyor.

Akın Akınözü ile Aslıhan Malbora’lı “Aile Albümü” ne zaman sete çıkacak?
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 27-11-2023 17:45

Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora, başrollerini paylaşacakları "Aile Albümü" adlı dizide bir araya gelecekler. Diziyi çekecek olan 03 Medya'nın hangi kanalda yayınlanacağı henüz belirsiz. İstanbul dışında çekilecek olan dizi, ocak ayında sete çıkacak. Zeynep Günay'ın yöneteceği, Serkan Yörük'ün senaryosunu yazdığı dizi, çocukluk aşkı olan Kılıç (Akın Akınözü) ve Deniz'in (Aslıhan Malbora) hikayesini anlatacak.

Dizide, beraber büyüdükleri kasabadan ayrılıp İstanbul'da hukuk okumaya giden, ancak büyük şehri sevmeyip baba ocağına dönen Kılıç, Deniz ve Behice'nin yıllar sonra doğdukları yerde yollarının kesişme öyküsü etkileyici olaylarla ekrana taşınacak. Cast çalışmalarının hız kazandığı dizide, karakterlerin yaşamları ve ilişkileri izleyicilere dramatik ve duygusal bir hikaye sunacak.

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