Akın Akınözü Başrollü Aşk ve Taht 5. Bölümde Ekranlara Veda Ediyor

atv ekranlarında büyük bir merakla ve iddialı tanıtımlarla yayın hayatına başlayan yönetmen koltuğunda Taylan Biraderler'in oturduğu dönem dizisi Aşk ve Taht için erken final kararı alındı. Başarılı oyuncu Akın Akınözü'nün tarihe damga vuran Alaaddin Keykubat karakterine hayat verdiği dizi ekran macerasına ne yazık ki erken veda ediyor.

Reytingler Beklentiyi Karşılamadı

Dizinin yayınlanan ilk bölümlerinin ardından yapım ekibi ve kanal yönetimi ortak bir karar alarak ilk 5 bölümü önceden çekmiş son yayınlanan 3. bölümün ardından ise reyting sonuçlarına göre hareket edilmek üzere ekibe 3 gün repo verilmişti. Ancak gelen son reyting karnesinin beklentilerin altında kalması kanal ve yapım tarafında final kararının alınmasında etkili oldu. Büyük bütçesi ve görkemli dekorlarıyla dikkat çeken dev yapımın çekilen 5. bölümüyle birlikte ekran macerasını sonlandırmasına karar verildi.

Mitolojik ve tarihi unsurları harmanlayan güçlü hikayesi ve Akın Akınözü'nün başrol performansıyla adından söz ettiren Aşk ve Taht kısa süren ekran yolculuğunu önümüzdeki haftalarda tamamlayacak.