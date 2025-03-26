Akıllı Gözlük Esprisi: Rafet El Roman Muhabirleri Güldürdü!

Müzik Kariyerinde Zor Yıllar

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman, kariyerinin ilk yıllarında yaşadığı zorlukları anlattı. "1990'lı yılların başında yıllarca plak şirketi aradım. O yıllarda çok zordu. Ya bir menajeriniz ya da bir plak şirketiniz olacak ki albüm basılsın, büyük kitlelere ulaşılsın" diyerek müzik dünyasında yaşadığı sıkıntıları dile getirdi.

Bayramda Almanya'ya Gidecek

Rafet El Roman, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı, Ramazan Bayramı’nı Almanya’da ailesiyle geçireceğini, ardından sahneye çıkacağını söyledi.

Sahne Dansları ve Doktor Tavsiyesi

Son dönemde sahne danslarıyla dikkat çeken Rafet El Roman, bu konuda açıklamalarda bulundu: "Ben 30 yıldır sahnede böyle dans ediyorum. Son zamanlarda dizimde ufak bir problem çıktı" dedi. Doktorunun kendisini bu konuda uyardığını belirten sanatçı, "Doktorum, 'Görüyorum sahnelerde deli gibi dans ediyorsunuz, ne gerek var?' dedi. Bana yeni bir dans stili önerdi. 'Ayağını sabit koy, kalçanı salla' dedi. Ben de bunu sahnede anlatırım, selamım olsun" ifadelerini kullandı.

Genç Sanatçılara Destek Veriyor

Yeni nesil sanatçılara destek veren Rafet El Roman, sosyal medyanın müzik dünyasına katkı sağladığını vurguladı: "Ben 1990'lı yılların başında yıllarca plak şirketi aradım. Bunların zorluklarını çok iyi bilirim. Ancak şimdiki gençler daha şanslı. Sosyal medya, TikTok, YouTube gibi platformlar sayesinde seslerini daha kolay duyurabiliyorlar. O yıllarda çok zordu. Ya bir menajeriniz ya da bir plak şirketiniz olacak ki albüm basılsın, büyük kitlelere ulaşılsın" dedi.

Akıllı Gözlük Esprisi

Rafet El Roman, gazetecilerin güneş gözlüğünü işaret ederek "Kamera var mı?" sorusuna esprili bir yanıt verdi: "Var da şu anda çalışmıyor. İfşa etmeyeceğim, rahat edebilirsiniz" diyerek kahkaha attı. Ardından, "Şarjı bitti, normalde basınca açılıyordu" dedi.