Akbank kartı olan yaşadı! 70.000 TL ödeme olacak

Akbank bankamatik kartı hesabı üzerinden başvurularında gerçekleştirecek olan tüm vatandaşları için 70.000 TL Kredi imkanı sağlayacağını açıkladı. Akbank tarafından başlatılan bu yeni ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte 70.000 TL'ye kadar nakit kullanacak olan vatandaşların banka müşterileri olmaları halinde ihtiyaç kredisi işlemleri 5 dakika içerisinde yapılacak ve hızlı bir şekilde bu bankalar tarafından ödemeler alınacaktır. Akbank yapmış olduğu bu Kredi kampanyasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen bireysel müşteriler için 24 ay vadeli Kredi ödeme tablosu oluşturarak Kredi işlemlerinde gerçekleştirilmektedir.

AKBANK KREDİ KAMPANYASI

Akbank üzerinden kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar başvurularını şubelere gitmeden kendi banka hesabı üzerinden Akbank direkt uygulaması aracılığı ile birlikte kolay bir şekilde yapabiliyor. Akbank direkt uygulamasına giriş yaparak buradan bireysel tüketici kredisi kampanyası dahilinde işlemlerinizi yapmak istiyorsanız en yakından ki şubesi üzerinden de düşük faizli kredi alabilirsiniz.

Akbank cep telefonu üzerinden sms ile başvuru yapacak olan vatandaşlara da Kredi imkanı sağlamaktadır. Akbank ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız ve başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsunuz bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılmak isteyen tüm vatandaşların aynı gün içinde Kredi ödemeleri başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi işlemleri cep telefonları üzerinden SMS atarak da yapılmaktadır. SMS ile kredi almak istiyorsanız Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı da yazarak bu mesajı 44 25 numarasına göndermeniz halinde ihtiyaç kredisi başvurusu yapılmış olacaktır.