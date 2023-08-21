Akbank Çıldırdı! Okula Alışverişinizde 4200 TL Dağıtıyor 10 Gün Kaldı

Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Velileri ise okul alışverişi düşüncesi sarmış iken harcamaların bu sene 2 3 katı olacak olması kara kara düşündürüyor. Kırtasiye malzemeleri, okul kıyafetleri, kitaplar ve daha birçok ihtiyaç için harcama yapacağı meblağı gözünde kestiremeyen ebeveyn, bu sene Akbank'ın sunduğu kampanyalar ile rahat nefes alacağa benziyor. Okul alışverişine çıkmayan hazırlanan ebeveyn bu sene kredi kartı ve bankamatik kartı olması durumunda Akbank’ın sunduğu avantajlı kampanyadan yararlanabilecek.

Axess ve Wings okula dönüş kampanyaları 30 Eylül'e kadar büyük ilgi toplayacağa benziyor. 30 Eylül’e kadar sürecek chip-para kampanyası ile Axessliler 1.000 TL ve üzeri her ikinci giyim ve kırtasiye alışverişlerinde 50 TL, toplamda 200 TL’ye varan chip-para kazanabiliyor. Wings sahipleri ise aynı sektörlerde yapacakları her ikinci 1.500 TL ve üzeri alışverişine 6.000, toplamda 24.000 Mil Puan kazanıyor. Juzdan uygulamasını cep telefonuna indirmek ise kampanyaya dahil olmak için yeterli oluyor.

Akbank Okul Kampanyaları

. CarrefourSA’larda ve carrefoursa.com’da tek seferde yapılacak 1.500 TL ve üzeri ilk alışverişe 50 TL, 2.000 TL ve üzeri ilk alışverişe 175 TL chip-para

· CarrefourSA’larda 150 TL ve üzeri kırtasiye/okul ürün grubundan yapılan 2-10 taksitli alışverişe 2 ay erteleme fırsatı okula dönüş kampanyanyalarının ağababası olarak biliniyor. CarrefourSA her sene okul alış verişi konusunda öncülük sağlarken, tüm okul ürünleri de kırtasiye fiyatlarından yarı yarıya daha avantajlı olarak raflardaki yerini alıyor.

Banka tarafından yapılan açıklamada kampanyalara dahil olmak için son 10 gün kaldığı belirtiliyor. 31 Ağustos’a kadar ilk kez Axess sahibi olacaklar, 15 Eylül’e kadar yapacakları her 1.500 TL ve üzeri market, giyim ve elektronik alışverişinde 250 TL chip-para, toplamda 2.000 TL’ye varan chip-para kazanabiliyor. Öte yandan 31 Ağustos’a kadar ilk kez Wings sahibi olacaklar; 15 Eylül’e kadar yapacakları her 2.000 TL ve üzeri harcamaya 10.000 Mil Puan, toplamda yurt içinde 1.000 TL, yurt dışında 2.000 TL uçak bileti değerinde kullanılabilecek 100.000’e varan Mil Puan kazanıyorlar.