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Akaryakıt fiyatları güncellendi: Benzin, motorin

Son seçimlerin ardından dolar kurundaki yükseliş ve ÖTV zamları nedeniyle akaryakıt fiyatları büyük ölçüde arttı. Benzin ve motorin fiyatları seçimlerden bu yana sürekli olarak yükselmeye devam ediyor. Brent petrol fiyatları da 80 dolar seviyelerine çıkarak bu artışı etkiledi. Ayrıca, İsrail-Hamas çatışması da dolar ve petrol fiyatlarını artırdı. Motorin fiyatlarına yeni bir zam yapıldı. İzmir, İstanbul ve Ankara'da benzin, motorin ve LPG litre fiyatları 28 Kasım Salı günü güncellendi.

Akaryakıt fiyatları güncellendi: Benzin, motorin
YAŞAM
Yayın Tarihi : 28-11-2023 10:46

Akaryakıt fiyatları, son zamanlarda rekor seviyelere ulaşarak sürücüler için endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Ardı ardına gelen zamların ardından bir süre motorin fiyatlarında indirim yaşanmış, ancak gece yarısı yeni bir zam daha pompa fiyatlarına yansıdı.

En son motorin (mazot) fiyatlarına zam yapıldı ve motorin litre fiyatı 1 lira 14 kuruş arttı. Dünya genelinde Brent petrol fiyatları 80 dolar seviyelerine çıkarken, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında henüz bir güncelleme yapılmadı.

İşte güncellenen rakamlarla akaryakıt fiyatları:

 

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 28 KASIM SALI

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 34.50 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37.50 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18.15 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 28 KASIM SALI

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 34.55 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37.56 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18.18 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 35.15 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 38.31 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 18.22 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı: 35.25   TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 38.80 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 18.27 TL

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