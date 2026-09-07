Ajdar’dan Milyonluk Konser Şovu! İstediği Ücret Pes Dedirtti

Türkiye’nin “Hiperstar”ı olarak tanınan Ajdar, bu kez hiç beklemediği bir şakayla gündeme geldi. Sokakta karşılaştığı bir grup genç, kendilerini Güney Kore merkezli bir organizasyon şirketinin yetkilileri olarak tanıttı. Hatta BTS gibi dünyaca ünlü K-Pop gruplarının yapımcıları olduklarını söyleyerek Ajdar’a konser teklifinde bulundu.

Gençlerin söylediklerini oldukça ciddiye alan Ajdar ise kısa sürede konser şartlarını anlatmaya başladı. Müzik tarzı konusunda yapılan öneriye “Rap’e katılmıyorum ben” diyerek karşılık veren ünlü şarkıcı, ardından sahne süresi ve ücret konusunda pazarlığa geçti.

Bir Anda “Elini Çek” Dedi

Sohbet sırasında gençlerden birinin kendisine dokunması üzerine Ajdar’ın tepkisi de gecikmedi. Ünlü şarkıcı, “Elini çek” diyerek sınırını net şekilde ortaya koydu.

Ardından ise konser için istediği şartları tek tek sıralamaya başladı. Asıl şaşırtan kısım ise ücret konuşulurken yaşandı.

Rakamlar Süre Uzadıkça Uçtu

Ajdar’ın ilk söylediği rakam 10 milyon Euro oldu. Ancak sahne süresi uzadıkça istediği ücret de arttı. İki saatlik bir konser için 20 milyon Euro isteyen Ajdar, minimum 2,5 saat sahnede kalması halinde tam 30 milyon Euro talep etti.

Gençlerin sahte teklifine oldukça ciddi yaklaşan Ajdar, yurt dışındaki organizatörlerle iletişime geçilmesini de istedi.

“Telefon Numaramı Verin, Arayın”

Şakanın sonunda Ajdar, gençlerden iletişim bilgilerini istedi. “Telefon numaramı verin, arayın” diyen şarkıcı, ortak bir çalışma yapabileceğini belirtti ve şartlarının net olduğunu söyledi.

Gençlerin çektiği görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Ajdar’ın teklifi bu kadar ciddiye alması ve milyonlarca Euro’luk ücret talep etmesi, videoyu izleyenleri adeta şaşkına çevirdi.