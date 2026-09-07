Ajdar’dan Milyonluk Konser Şovu! İstediği Ücret Pes Dedirtti

Kendilerini Güney Koreli yapımcılar olarak tanıtan gençlerin şakasına kanan Ajdar konser için 10 milyon Euro’dan başlayıp tam 30 milyon Euro istedi.

Ajdar’dan Milyonluk Konser Şovu! İstediği Ücret Pes Dedirtti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-09-2026 13:45

Türkiye’nin “Hiperstar”ı olarak tanınan Ajdar, bu kez hiç beklemediği bir şakayla gündeme geldi. Sokakta karşılaştığı bir grup genç, kendilerini Güney Kore merkezli bir organizasyon şirketinin yetkilileri olarak tanıttı. Hatta BTS gibi dünyaca ünlü K-Pop gruplarının yapımcıları olduklarını söyleyerek Ajdar’a konser teklifinde bulundu.

Gençlerin söylediklerini oldukça ciddiye alan Ajdar ise kısa sürede konser şartlarını anlatmaya başladı. Müzik tarzı konusunda yapılan öneriye “Rap’e katılmıyorum ben” diyerek karşılık veren ünlü şarkıcı, ardından sahne süresi ve ücret konusunda pazarlığa geçti.

Bir Anda “Elini Çek” Dedi

Sohbet sırasında gençlerden birinin kendisine dokunması üzerine Ajdar’ın tepkisi de gecikmedi. Ünlü şarkıcı, “Elini çek” diyerek sınırını net şekilde ortaya koydu.

Ardından ise konser için istediği şartları tek tek sıralamaya başladı. Asıl şaşırtan kısım ise ücret konuşulurken yaşandı.

Rakamlar Süre Uzadıkça Uçtu

Ajdar’ın ilk söylediği rakam 10 milyon Euro oldu. Ancak sahne süresi uzadıkça istediği ücret de arttı. İki saatlik bir konser için 20 milyon Euro isteyen Ajdar, minimum 2,5 saat sahnede kalması halinde tam 30 milyon Euro talep etti.

Gençlerin sahte teklifine oldukça ciddi yaklaşan Ajdar, yurt dışındaki organizatörlerle iletişime geçilmesini de istedi.

“Telefon Numaramı Verin, Arayın”

Şakanın sonunda Ajdar, gençlerden iletişim bilgilerini istedi. “Telefon numaramı verin, arayın” diyen şarkıcı, ortak bir çalışma yapabileceğini belirtti ve şartlarının net olduğunu söyledi.

Gençlerin çektiği görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Ajdar’ın teklifi bu kadar ciddiye alması ve milyonlarca Euro’luk ücret talep etmesi, videoyu izleyenleri adeta şaşkına çevirdi.

Benzer Haberler
Erol Taş’ın Efsane Rolü Ona Emanet! “Susuz Yaz” Bombası Erol Taş’ın Efsane Rolü Ona Emanet! “Susuz Yaz” Bombası
Işın Karaca’nın Aile Fotoğrafında Şaşırtan Detay! Işın Karaca’nın Aile Fotoğrafında Şaşırtan Detay!
Yiğit Poyraz’dan Yasmin Erbil İtirafı! O Takıntısı Şaşırttı Yiğit Poyraz’dan Yasmin Erbil İtirafı! O Takıntısı Şaşırttı
A.B.İ.’de Ortalık Karışıyor! Doğan Ölmedi Geri Dönüyor A.B.İ.’de Ortalık Karışıyor! Doğan Ölmedi Geri Dönüyor
Serhat Kılıç’ın Cenazesinde Gerilim! Barış Falay Patladı Serhat Kılıç’ın Cenazesinde Gerilim! Barış Falay Patladı
Ayşe Kırca Aşkını Böyle Haykırdı! Doğu Demirkol’a Övgü Yağmuru Ayşe Kırca Aşkını Böyle Haykırdı! Doğu Demirkol’a Övgü Yağmuru
ÇOK OKUNANLAR
Acun Ilıcalı Hayatının En Acı Dönemini İlk Kez Anlattı
  • 01-09-2026 10:13

Acun Ilıcalı Hayatının En Acı Dönemini İlk Kez Anlattı

Aşk ve Taht İçin Geri Sayım! İşte İlk Bölüm Tarihi
  • 01-09-2026 12:04

Aşk ve Taht İçin Geri Sayım! İşte İlk Bölüm Tarihi

Bülent Ersoy Yine Olay Yarattı! Estetik Sonrası İlk Poz
  • 07-09-2026 10:56

Bülent Ersoy Yine Olay Yarattı! Estetik Sonrası İlk Poz

Nişanlısı Tutuklandı İrem Derici Bakın Ne Paylaştı!
  • 01-09-2026 19:47

Nişanlısı Tutuklandı İrem Derici Bakın Ne Paylaştı!

Cem Yılmaz Bu Kez Kulağıyla Güldürdü!
  • 04-09-2026 13:40

Cem Yılmaz Bu Kez Kulağıyla Güldürdü!