Ajda Pekkan’dan Sosyal Medya Baskısına Esprili Yanıt: 'Cimri Ajda' Diyorlar!

Türk pop müziğinin süperstarı Ajda Pekkan, sahne kostümlerini bizzat kendisinin tasarladığını açıkladı ve "Haftada bir kostüm değiştirmezsem hemen ‘Cimri Ajda’ etiketi yapıştırıyorlar" diyerek sosyal medyadaki eleştirilere dikkat çekti.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-10-2025 19:10

Süperstar'dan Kostüm İtirafları

 

Türk müziğinin efsane ismi Ajda Pekkan, yıllardır koruduğu sahne şıklığı ve tarzına dair samimi açıklamalarda bulundu. Pekkan, kostümlerinin her aşamasında büyük bir titizlikle çalıştığını ve modayla arasındaki güçlü bağın devam ettiğini söyledi. Ünlü sanatçı, sahne hazırlık sürecini bir sanatçı hassasiyetiyle yürüttüğünü şu sözlerle anlattı:

 "Kostümlerle ilgili bir dosyam var, içinde şarkı sözleri bile var."

 Anatomisini Bilen Tasarımcı

 

Ajda Pekkan, kostüm tercihlerinde sadece bir yorumcu değil, aynı zamanda bir tasarımcı gibi davrandığını belirtti. Resimle olan ilgisini ve kendi vücut yapısını iyi tanımasını bu süreçte kullandığını ifade eden Pekkan, çoğu zaman sahne kıyafetlerinin çizimlerini kendisinin yaptığını açıkladı:

  • "Model çizimleri yapıyorum. Çünkü resmi çok seviyorum ve kendi anatomimi iyi biliyorum."

  • "Nerede nasıl durmam gerektiğini, hangi açıdan düzgün görünürüm farkındayım."

  • "Bu yüzden çalıştığım tasarımcıları da biraz uğraştırıyorum. Dikiş çok önemli."

 

 Sosyal Medya Eleştirilerine Esprili Yanıt

 

Kıyafet seçiminde ne kadar özenli olduğunu vurgulayan Süperstar, geçmişte "deli gibi her gün kostüm değiştirdiğini" hatırlattı. Ancak günümüzde sosyal medyanın baskısından yakındı ve eleştirilere esprili bir dille yanıt verdi:

 

