Ajda Pekkan'dan Gençlik İksiri İsyanı! "İksirmiş Falan, Saçma Sapan Şeyler"

Türk pop müziğinin zamansız efsanesi ve Süperstar'ı Ajda Pekkan önceki akşam Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirdiği biletleri günler öncesinden tükenen konserinde unutulmaz bir müzik ziyafetine imza attı. Sahne performansı, enerjisi ve büyüleyici şovuyla bir kez daha kendine hayran bırakan usta sanatçı konser sırasında hakkında son dönemde basında çıkan şaşırtıcı iddialara da ilk kez yanıt verdi.

Son günlerde magazin gündemini meşgul eden iddialara göre 80 yaşındaki Süperstar'ın Tayland'dan özel olarak 25 bin dolar (yaklaşık 1.2 milyon TL) ödeyerek özel bir gençlik iksiri getirttiği ileri sürülmüştü. Hayranlarının ve magazin dünyasının merakla beklediği açıklama Çeşme sahnesinde doğrudan Ajda Pekkan'ın kendisinden geldi.

Ufak Tefek Rötuşlar Var Ama İksir Saçmalık!

Sahnede şarkı aralarında seyircisiyle samimi bir sohbet gerçekleştiren Ajda Pekkan ortaya atılan iksir haberlerine oldukça net ve sert bir dille tepki gösterdi. Bu tür söylentilerin asılsız birer iftira olduğunu vurgulayan efsane sanatçı şunları söyledi:

"İftira atıyorlar. İksirmiş falan saçma sapan şeyler. İnanıyor musunuz? Sakın ha! Gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. Tabii ki ufak tefek rötuşlar yaptırıyorsun ama insan DNA'sı neyse odur."

Gençlik ve dinçlik sırrının gizemli iksirlerde değil genetik yapısında disiplinli yaşam tarzında ve kendine bakmakta olduğunu dile getiren Pekkan'ın bu açık sözlü ve dobrasca yanıtı Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nu dolduran binlerce müzikseverden büyük alkış aldı. Ufak estetik dokunuşları ve bakım rutinlerini hiçbir zaman gizlemediğini hatırlatan usta yorumcu hakkında çıkarılan abartılı şehir efsanelerine böylece son noktayı koymuş oldu.

Harika bir atmosferde gerçekleşen konserde usta sanatçı yıllara meydan okuyan repertuarı, muhteşem sahne kostümü ve bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle izleyicilere unutulmaz bir yaz akşamı yaşattı.