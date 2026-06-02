Aishe'nin Ölümüyle İlgili Şok Detaylar

“Aishe” ismiyle tanınan rapçi Tuğçe Ayşe Güler’den gelen haber müzik dünyasında büyük bir şok etkisi yarattı. Genç sanatçının hayatını kaybettiği bilgisi sosyal medya üzerinden duyuruldu. Paylaşım kısa sürede yayıldı ve çok sayıda taziye mesajı geldi.

Sanatçının ani kaybı dinleyicileri ve rap camiasını derinden etkiledi. Sosyal medya platformlarında Aishe’nin şarkıları yeniden paylaşılmaya başlandı.

Kardeşinden Dikkat Çeken Açıklama

Acı haberi duyuran isim Aishe’nin kardeşi oldu. Yapılan açıklama ölüm sürecine dair iddiaları da beraberinde getirdi. Kardeşi sanatçının önce kulak enfeksiyonu geçirdiğini ardından yüz felci yaşadığını ifade etti.

Açıklamada tedavi sürecinde uygulanan bazı yöntemlerin ciddi sağlık sorunlarını tetiklediği öne sürüldü. Özellikle kortizon tedavisi sonrası farklı komplikasyonların ortaya çıktığı iddiası dikkat çekti.

Hastane Süreci ve İddialar

Kardeşin paylaşımlarına göre Aishe ilk başvurularında “yan etki” değerlendirmesiyle taburcu edildi. Ancak kısa süre sonra yeniden rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı. Bu süreçte günlerce net bir teşhis konulamadığı ileri sürüldü.

Yoğun bakım sürecine geçişin ardından durumun ağırlaştığı aktarıldı. Kardeş, bazı hastalık ihtimallerinin baştan itibaren dile getirildiğini ancak yeterince değerlendirilmediğini savundu.

Behçet Hastalığı İddiası ve Son Günler

Açıklamada ayrıca Behçet hastalığı ihtimalinin gündeme geldiği ancak bu tanının geç konulduğu iddia edildi. Romatoloji bölümünün ölümden kısa süre önce değerlendirme yaptığı da öne sürülen bilgiler arasında yer aldı.

Bu açıklamalar sosyal medyada geniş yankı buldu. Kullanıcılar hem taziye mesajları paylaştı hem sağlık sürecine dair iddiaları tartışmaya başladı.

Müzik Dünyasında Büyük Boşluk

Aishe’nin ölümü sonrası rap camiasında derin bir üzüntü oluştu. Genç yaşta gelen bu kayıp müzik çevrelerinde uzun süre konuşulacak gibi görünüyor. Sevenleri ise sanatçının eserleriyle onu hatırlamaya devam ediyor.