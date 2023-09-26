Airfryer zararlı mı? Airfryer'da sağlıklı yemekler nasıl pişirilir?

Bir anda moda olan airfryer şimdilerde hemen her mutfakta yerini aldı. Hanımların hızlı ve yağsız yemek pişirme özelliği nedeniyle sıklıkla tercih ettiği airfryer'ların zararlı olduğuna dair söylentiler kafaları ciddi manada karıştırdı. Yağsız fritöz olarak da bilinen airfryer'lar çok daha az yağ kullanılarak yemek pişirme alternatifi oluşturduğu için çok daha sağlıklı olarak algılandı. Peki airfryer gerçekten sağlıklı mı? Airfryer'da sağlıklı yemek nasıl pişirilir?

Sıcak havanın pişirilmek istenen malzemenin etrafında homojen bir şekilde dolaştırılması prensibiyle yemek pişiren airfryer, oldukça sağlıklı bir alternatif olarak lanse edildi. Gerçekten de derin yağda kızartma yöntemine göre çok daha az yağ kullanımı ve yemeklerin çok daha az trans yağ içermesi airfryer'ların bir anda popiler olmasına neden oldu. Şimdi hemen her mutfağın başköşesinde yer alan airfryer hakkında sağlığa zararlı olduğuna dair ortaya atılan iddia ise çok konuşuluyor.

Airfryer Sağlığa Zararlı mı?

Airfryer olarak da adlandırılan yağsız fritözler, özellikle kızartma türü yemekleri derin yağda kızartma tekniğine göre çok daha az yağ kullanarak yapabiliyor. Sıcak havayı yiyeceklerin etrafında dolaştıran ve tıpkı dernin yağda kızartılmış gibi çıtır çıtır olmasını sağlayan airfryer bu yönüyle oldukça faydalı. Derin yağda kızartılan besinler oldukça lezzetli olsa da fazla yağ çeker ve trans yağ bakımından sağlığa zararlıdır. Aynı işlemi hemen hiç yağ kullanmadan yapan airfryer'ın bu denli popüler oluşunun altında da bu yatmaktadır.

Derin yağda kızartılan besinler, içerdiği yağ sebebiyle çok yüksek kaloriye sahiptir. Bu da insanlarda ciddi bir yağlanma ve kilo sorununa neden olur. Bu noktada airfryer için sağlığa oldukça faydalı diyebiliriz.

Son zamanlarda airfryer için ortaya atılan sağlığa zararlı iddiasının da elbette bir dayanağı var. Airfryer'ların tam manasıyla masum olduğunu söylemek mümkün değil. Airfryer ile pişirilen besinler uzun süre çok yüksek sıcaklıklara maruz kalıyor. Bu sebeple akrilamid adı verilen bir bileşiğin oluşumuna neden oluyor. Söz konu akrilamid bileşiği insan sağlığına ciddi zararlar verebilir. Kanserojen olduğu hakkında bazı çalışmalar bulunan akrilamid bileşiğinin oluşmaması için airfryer kullanımının bazı püf noktaları bulunuyor.

Airfryer'da Sağlıklı Yemekler Nasıl Pişirilir?

Airfryer yağsız veya çok az yağlı yemek pişirme olanağı sağladığından zaten diğer yöntemlere göre oldukça sağlıklı bir alternatif. Ancak akrilamid oluşumu nedeniyle bazı sağlık sorunları doğurabilir. Airfryer kullanırken dikkat edilecek bazı hususlarla akrilamid oluşumunun önüne geçilebilir. Bunlardan biri sıcaklığı düşürmek. Airfryer kullanırken pişirme derecesini bir miktar düşürdüğünüz takdirde besin maddelerini çok yüksek sıcaklıklara maruz bırakmamış olursunuz.

Bir diğer dikkat edilmesi gereken husus ise pişirme süresini düşürmek. Bunun için airfryer'da pişireceğiniz malzemeri daha küçük parçalara bölebilirsiniz. Böylelikle yemeğiniz çok daha çabuk pişecektir. Ayrıca pişirme esnasında yemeği ara sıra karıştırırsanız, hem yemeğiniz eşit miktarda pişer hem de daha kolay ve hızlı pişmiş olur.

Eğer sebze pişiriyorsanız mutlaka kabuğunu soyun. Böylelikle akrilamid oluşumunu minimuma indirmiş olursunuz.