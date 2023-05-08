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Gecce Magazin Haberleri
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Aile'nin yeni bölümünden 3. tanıtım!

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı ‘Aile’de heyecan ve aksiyon yükselirken 10. bölümden yeni bir tanıtım yayınlandı. Yeni bölümde Hülya Hanım’la Devin arasındaki çatışma gittikçe büyürken, Aslan bu çatışmanın yanında ailesini İlyas Koruzade’den korumaya çalışıyor. Ayrıca babasına dönüşmemenin mücadelesini veren Aslan’ın yeni bölümde karşısına çıkacaklar şimdiden büyük bir merakla bekleniyor. 

Aile'nin yeni bölümünden 3. tanıtım!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 08-05-2023 12:50

Aile’nin yeni bölümünden yayınlanan 3. tanıtımda Hülya Hanım’ın, Devin’e “Ailemin de, oğlumun da hayatından çekip gitmeni istiyorum.” sözleri gerilimi artırırken, Aslan’ın herkesi kendisiyle ilgili uyarması dikkat çekiyor. Leyla’nın tüm öfkesini yemek masasında ailesine haykırması şaşkınlık yaratırken, İlyas Koruzade ile Soykanlar arasında yaşanacaklar aksiyon ve heyecan dolu bir bölümün sinyallerini veriyor.

Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı ‘Aile’de Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

‘Aile’ yeni bölümüyle Salı saat 20.00’de Show TV’de!

İşte Aile’nin 10. Bölüm 3. Tanıtımı;

 

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