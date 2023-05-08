Aile'nin yeni bölümünden 3. tanıtım!

Aile’nin yeni bölümünden yayınlanan 3. tanıtımda Hülya Hanım’ın, Devin’e “Ailemin de, oğlumun da hayatından çekip gitmeni istiyorum.” sözleri gerilimi artırırken, Aslan’ın herkesi kendisiyle ilgili uyarması dikkat çekiyor. Leyla’nın tüm öfkesini yemek masasında ailesine haykırması şaşkınlık yaratırken, İlyas Koruzade ile Soykanlar arasında yaşanacaklar aksiyon ve heyecan dolu bir bölümün sinyallerini veriyor.

Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı ‘Aile’de Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

‘Aile’ yeni bölümüyle Salı saat 20.00’de Show TV’de!

İşte Aile’nin 10. Bölüm 3. Tanıtımı;