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Aile'nin sezon finalinden nefes kesen fragman

Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen, Ay Yapım imzalı dizisi Aile’nin sezon finalinden yeni bir tanıtım yayınlandı. Nefeslerin tutulacağı, aksiyonun ve heyecanın hız kesmeyeceği bölümde Soykanlar’a ait sırlar bir bir açığa çıkacak, tüm aile büyük bir sınava tabii olacak.

Aile'nin sezon finalinden nefes kesen fragman
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 27-05-2023 08:28

Aile’nin sezon finalinden yayınlanan 2. tanıtımda Aslan ve Devin’in romantik anları ekrana gelirken, Soykan ailesinde gerilim tırmanıyor. İlyas, Aslan’a Hülya’nın bir oğlunun evlatlık olduğunu açıklarken, Hülya’nın “Eğer ortaya çıkarsa ailemiz yok olur…” sözleri dikkat çekiyor. Cihan, Devin’in kliniğinde sinir krizi geçirip etrafı dağıtırken, İlyas’ın annesi Kıymet açıkça Hülya’yı tehdit ediyor. Silahların patladığı, sırların ortaya çıktığı bölüm izleyicileri ekran başına kilitleyecek!

 

Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı ‘Aile’de Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

 

‘Aile’ sezon finaliyle Salı saat 20.00’de Show TV’de!

 

İşte Aile’nin 13. Bölüm 2. Tanıtımı;

 

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