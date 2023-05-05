Aileler tanıştı; Serkan Keskin ile Meriç Aral evleniyor!

Serkan Keskin ile Meriç Aral cephesinden güzel haber geldi. 5 yılı geçen mutlu ilişkileriyle dikkat çeken ve şimdiye kadar birçok meslektaşının düğününe beraber katılan ünlü çift, evlilik kararı aldı. İkili geçen hafta evlilik konusunda ilk adımı attı ve ailelerini tanıştırdı.



Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İlişkilerinin ilk yıllarını gözlerden uzak geçirmeyi tercih eden Serkan Keskin ile Meriç Aral çifti, bu yaz nikah masasına oturmayı planlıyor. Keskin ve Aral şu günlerde İstanbul’da temmuz ayında yapmak istedikleri düğün için mekan bakıyor.