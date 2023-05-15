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Gecce Magazin Haberleri
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Aile’den ayrılan Ushan Çakır’ın yeni projesi belli oldu

Show TV'nin fenomen dizisi Aile'den Ushan Çakır yeni projesi için hazırlık yapacak.

Aile’den ayrılan Ushan Çakır’ın yeni projesi belli oldu
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 15-05-2023 16:04



Ushan Çakır “Ati” rolüne hayat verdiği Aile dizisinin geçen haftaki bölümünde Aslan (Kıvanç Tatlıtuğ) tarafından köşeye sıkıştırılmıştı. Diziye veda eden Çakır’ın flashback sahnelerle seyirci karşısına çıkacak. Öte yandan ödüllü oyuncu yeni bir proje için el sıkıştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ushan Çakır, çekimleri haziran ortasında başlayacak olan Netflix için çekeceği Aşk Sanatı filminde rol alacak. Esra Bilgiç, Birkan Sokullu ve Fırat Tanış'ın da başlıca rollerini paylaştığı,  filmi Recai Karagöz yönetecek.

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