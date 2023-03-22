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Aileden aşka onay çıkmadı mı? Hande Erçel'e Hakan Sabancı sorusu!

Hande Erçel, son dönemde iş insanı Hakan Sabancı ile birlikteliğiyle konuşuluyor. Paris tatili dönüşü İstanbul Havalimanı'nda aşkları belgelenen ikili, daha sonra Kuzey Işıkları'nı görmek için Finlandiya'ya gitmişti. Tekrar Türkiye'ye  dönmelerinin ardından Etiler’de görüntülenen romantik çiftten Erçel'e, 'sevgilisinin ailesinden aşk onayı çıkmadığı' iddiası soruldu.

Aileden aşka onay çıkmadı mı? Hande Erçel'e Hakan Sabancı sorusu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-03-2023 10:49

 

Hakan Sabancı’nın, Hande Erçel'le çıktığı tatillerde özel jeti yerine tarifeli uçakları tercih etmesi dikkat çekmişti. Bu detay, "Hande'ye henüz Sabancı Ailesi'nden onay çıkmadı" şeklinde yorumlanmıştı.

HANDE'YE YOĞUN İLGİ

Hakan Sabancı ile yeni bir aşka yelken açan Hande Erçel, önceki gün Etiler’de bulunan menajerlik şirketinden çıkarken kameralara yansıdı. Sevgilisiyle baş başa çıktıkları Paris ve Finlandiya tatili sonrası kendisini işine veren 29 yaşındaki oyuncu, menajeri ile görüşme gerçekleştirdi.

Gazetecilerin yoğun ilgisi sebebiyle aracını otoparka çektiren Hande Erçel, çıkış kapısında aracının camını açarak, basın mensuplarına selam vermeyi ihmal etmedi.

"DERSE YATİŞMEM LAZIM"

İş insanı Hakan Sabancı’yla ilgili soruları geçiştirmeyi tercih eden oyuncu, Sabancı Ailesi'nin kendisini istemediği iddialarına ise duymazdan geldi. Keyifli olduğu gözlenen güzel oyuncu, "Çok geç kaldım, derse yetişmem lazım” diyerek, gözlerden kayboldu.

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