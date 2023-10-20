Aile'de Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak hali olay oldu!

"Aile" dizisi, ilk bölümünden itibaren büyük bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle takip ediliyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın Aslan ve Devin karakterleriyle başladığı bu dizi, zaman zaman öne çıkan sahnelerle gündemi meşgul ediyor.

Son bölümde yaşanan olaylardan biri de dikkat çekti. Leyla'nın hapse girmesinin ardından çocukların yanında olmak için Aslan'dan boşanmaktan vazgeçen Devin, Aslan'ın karşısında soyunması ile neye uğradığını şaşırdı.



Aslan'ın esprili bir şekilde "Yukarı bak yukarı çık yukarı, alo yukarı bak yukarı gözlerim burada" demesiyle güldüren sahne, Devin'in "Üf" diyerek odadan ayrılmasıyla tamamlandı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un bu sahnede sergilediği performansa hayran kalan izleyiciler, bu konuyla ilgili birçok yorumda bulundular. Tatlıtuğ'un görüntüsüne ilişkin yapılan yorumlar arasında "Kime olsa sıcak basar", "Adamı dizi içinde her anlamda kullanıyorlar, helal olsun", ve "Dizinin adını 'Kıvanç'ın elli tonu' koyalım" gibi ifadeler yer aldı.



