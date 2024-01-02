Aile'de büyük şok! 2 oyuncu finali beklemeden diziden ayrıldı!

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'u buluşturan Aile dizisinde finale yaklaşırken ayrılıklar da yaşanıyor. İşte detaylar....

Aile'de büyük şok! 2 oyuncu finali beklemeden diziden ayrıldı!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 02-01-2024 11:44

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerinde yer aldığı 'Aile' dizisi 30. bölümüyle ekranlara veda edecek. Finale doğru yürüyen dizide ayrılıklar da yaşanacak. Aile'nin 2 önemli ismi finali beklemeden 28. bölümün ardından diziye veda edecek.

AİLE'DE AYRILIK

Aile'nin Leyla’sı Canan Ergüder ve Seher Soykan’ı Emel Göksu projeye erken veda edecek. Canan Ergüder, ayrılığın ardından ara vermeden Selman Nacar‘ın “İstanbul Ansiklopedisi” adlı Netflix dizisinin çekimlerine katılacak.

Kıvanç Tatlıtuğ'un talebi üzerine Ay Yapım tarafından başından beri 30 bölüm olarak planlanan dizi, 30. bölümde ekranlara veda edecek.

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