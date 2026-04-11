Aile Şirketi dizisi yeni sezonuyla izleyicilerine kavuşuyor

Türk komedi dizileri arasında kendine özgü diliyle öne çıkan Aile Şirketi, yeni sezonuyla ekranlara geri dönüyor. Dizinin ilk iki bölümü, oyuncuların katılımıyla gerçekleştirilen prömiyer sonrası Youtube kanalında yayınlandı.

Yayın Tarihi : 11-04-2026 12:19

Aile Şirketi, yeni sezonunda izleyiciyi kurumsal hayatın dinamikleriyle harmanlanan eğlenceli bir hikâyeye davet ediyor. Mizahı ve karakter odaklı anlatımıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizi, bu sezon daha büyük bir dünyanın kapılarını aralayarak izleyicilere hem eğlence hem de tanıdık bir iş dünyası portresi sunmaya hazırlanıyor. Dizinin yeni bölümleri ise YouTube kanalından izleyiciyle buluşuyor.  

Dizinin oyuncu kadrosunda Emrah Kaman, Eslem Akar, Can Sipahi, Cihan Durmaz ve Özlem Öçalmaz yer alırken; yeni sezonda Murat Kılıç, Yusuf Çim ve Yeliz Kuvancı da kadroya dahil oldu. Senaryosu Koray Şahin, Murat Kaman ve Eray Kaman tarafından hazırlanan dizinin yönetmen koltuğunda Koray Şahin ve Murat Kaman oturuyor. Yapımcılığını ise 25 Film’in üstlendiği dizide güçlü oyuncu performansları ve yapım ekibi ile hikâyenin enerjisi daha da yukarı taşınıyor.

Kurumsal hayata adım: Hai Tur’un zorlu sınavı

Yeni sezonda hikâye, küçük ve dinamik bir turizm şirketi olan Hai Tur’un, Zeren Group bünyesine 6 aylık deneme süreciyle dahil edilmesiyle başlıyor. Bu süreçte şirketin kurumsal yapıya uyum sağlayıp sağlayamayacağı test edilirken, başarılı olunması halinde Hai Tur’un Zeren Group ile birleşmesi hedefleniyor.

Ancak bu yolculuk, Hai Tur ekibi için düşündüklerinden çok daha karmaşık bir hal alıyor. Büyük bir holdingin kurallarına uyum sağlamaya çalışan ekip, kendilerini beklenmedik olayların içinde buluyor.

Aile Şirketi, bu sezon da iş hayatını eğlenceli bir dille ele alarak izleyicilere keyifli anlar yaşatmayı hedefliyor.

