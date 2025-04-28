“Aile Saadeti”ne 3 Flaş Aktör Katıldı

Atv'nin Sinehane imzalı yazlık dizisi “Aile Saadeti”nin hazırlıkları hızla devam ediyor. Mayıs ayında sete çıkması ve haziran ayında yayına girmesi planlanan dizi, izleyicilere keyifli bir yaz geçirmeyi vaat ediyor.

“Aile Saadeti” Dizisinin Konusu

Aile Saadeti dizisi, aile içi ilişkiler ve kuşaklar arası çatışmalar gibi önemli temaları eğlenceli bir dille ele alacak. Burak Aksak’ın kaleminden çıkan senaryo, Selçuk Aydemir’in yönetmenliğinde izleyicilere sunulacak. Dizinin Saadet Hanım’dan miras kalan konak etrafında şekillenen olayları, her yaştan izleyiciye hitap etmeyi hedefliyor.

Hakan Yılmaz’dan Yeni Rol: Tekin

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dizinin başrollerinde Hakan Yılmaz yer alacak. Ünlü oyuncu, Saadet Hanım’ın üvey oğlu Tekin karakterini canlandıracak. Yılmaz, güçlü performansı ve deneyimiyle dizide dikkat çeken isimlerden biri olacak. Dizinin okuma provası önümüzdeki günlerde yapılacak ve setteki hazırlıklar hızla devam ediyor.

“Aile Saadeti”ne Katılan Diğer Flaş Aktörler

Diziye Hakan Yılmaz'ın yanı sıra, 3 flaş aktör de katıldı. Bu isimlerin kimler olduğu ise dizinin hayranları tarafından merakla bekleniyor. Dizinin karakterleri ve oyuncu kadrosu hakkında daha fazla bilgi ilerleyen günlerde açıklanacak.

Aile Saadeti, aile ilişkileri ve güncel yaşam temalarıyla Ege'nin yaz atmosferine uygun olarak ekranlara gelecek. Bu yaz, izleyiciler Aile Saadeti ile keyifli anlar yaşayacak.